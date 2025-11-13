  • 13 Novembre 2025 -
Economia | Ragusa

Cassa dei Dottori commercialisti, l’Ordine e l’Unione di Ragusa hanno organizzato incontro

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 13 novembre 2025 – L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa e l’Unione giovani di Ragusa hanno organizzato un evento formativo sulla Cassa dei dottori commercialisti. Numerosi i partecipanti all’appuntamento che è stato ospitato nella sala Giovanni Di Blasi nella sede dell’Ordine del capoluogo ibleo. Dopo i saluti iniziali della presidente dell’Ugdcec Valentina Depetro, del presidente dell’Odcec di Ragusa Maurizio Attinelli, che hanno illustrato i motivi dell’incontro declinando la necessità di confronti periodici sulla complessità della tematica, a portare i loro saluti sono intervenuti anche Enrico Lombardo, consigliere nazionale Odcec, e Angelo Massara, coordinatore regionale Ugdcec Sicilia. Le relazioni, invece, sono state curate in maniera brillante da Dario Giuffrida, delegato Cnpdc di Catania, e da Gianni Di Blasi, delegato Cnpdc di Ragusa. In particolare, i due relatori si sono soffermati, illustrandone i contenuti, sui servizi forniti dalla Cassa in merito ad alcune novità e scadenze utili: dati reddituali Pce* la cui scadenza è fissata al 1° dicembre 2025. E, ancora, contributo per dominus, pagamento tramite F24, nuove convenzioni assicurative e altre tematiche che hanno intrattenuto i presenti, i quali hanno seguito con attenzione trattandosi di tematiche che riguardano il futuro previdenziale di ciascuno. Alla fine delle relazioni, i commercialisti e gli esperti contabili presenti in sala hanno animato un proficuo dibattito sui vari temi trattati.

© Riproduzione riservata

