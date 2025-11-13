  • 13 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Novembre 2025 -
Acate | Politica | Slider

Dimissioni in Giunta ad Acate: Rossella Iacono lascia, il Sindaco Fidone accetta e ringrazia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ACATE, 13 Novembre 2025 – Scossone nella giunta comunale di Acate. Questa mattina, il sindaco Gianfranco Fidone ha ricevuto e accettato le dimissioni dell’assessore Rossella Iacono.

Il primo cittadino ha espresso il suo rammarico per la scelta, ma ha sottolineato di condividerla in nome della trasparenza che ha sempre caratterizzato l’amministrazione.

“Questa mattina ho ricevuto le dimissioni dell’assessore Rossella Iacono che ho accettato e che condivido, per la trasparenza che ci ha sempre contraddistinto. Ho letto con rammarico la sua missiva che riporta considerazioni sulla sua esperienza in giunta,” ha dichiarato il Sindaco Fidone.

Nonostante il dispiacere, il Sindaco ha voluto ringraziare sentitamente l’assessore per il lavoro svolto: “Il rammarico lascia lo spazio all’ottimo lavoro che ha svolto Rossella con dedizione, professionalità e rigore per Acate e di questo la ringrazio enormemente.”

Le motivazioni che hanno portato alla decisione sono state definite come “strettamente personali”. Il Sindaco ha concluso con un augurio, certo che l’ex assessore “sarà sempre una risorsa per la comunità”.

Nonostante l’uscita di scena dell’assessore Iacono, che deteneva le deleghe alla Cultura, Pubblica Istruzione e Transizione Digitale, il Sindaco Fidone ha assicurato che l’attività amministrativa non subirà rallentamenti.

“Il nostro lavoro prosegue e proseguirà incessante nel segno di un gruppo unito, che lavora h 24 sacrificando spesso affetti, famiglia e professione,” ha ribadito il Sindaco.

A breve, sarà annunciato il nuovo componente dell’esecutivo. La nomina, ha precisato Fidone, avverrà “all’esito di un confronto con tutte le forze della nostra maggioranza al fine di assegnare le deleghe alla Cultura, Pubblica Istruzione e Transizione Digitale”.

582813
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube