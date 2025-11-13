Dimissioni in Giunta ad Acate: Rossella Iacono lascia, il Sindaco Fidone accetta e ringrazia

ACATE, 13 Novembre 2025 – Scossone nella giunta comunale di Acate. Questa mattina, il sindaco Gianfranco Fidone ha ricevuto e accettato le dimissioni dell’assessore Rossella Iacono.

Il primo cittadino ha espresso il suo rammarico per la scelta, ma ha sottolineato di condividerla in nome della trasparenza che ha sempre caratterizzato l’amministrazione.

“Questa mattina ho ricevuto le dimissioni dell’assessore Rossella Iacono che ho accettato e che condivido, per la trasparenza che ci ha sempre contraddistinto. Ho letto con rammarico la sua missiva che riporta considerazioni sulla sua esperienza in giunta,” ha dichiarato il Sindaco Fidone.

Nonostante il dispiacere, il Sindaco ha voluto ringraziare sentitamente l’assessore per il lavoro svolto: “Il rammarico lascia lo spazio all’ottimo lavoro che ha svolto Rossella con dedizione, professionalità e rigore per Acate e di questo la ringrazio enormemente.”

Le motivazioni che hanno portato alla decisione sono state definite come “strettamente personali”. Il Sindaco ha concluso con un augurio, certo che l’ex assessore “sarà sempre una risorsa per la comunità”.

Nonostante l’uscita di scena dell’assessore Iacono, che deteneva le deleghe alla Cultura, Pubblica Istruzione e Transizione Digitale, il Sindaco Fidone ha assicurato che l’attività amministrativa non subirà rallentamenti.

“Il nostro lavoro prosegue e proseguirà incessante nel segno di un gruppo unito, che lavora h 24 sacrificando spesso affetti, famiglia e professione,” ha ribadito il Sindaco.

A breve, sarà annunciato il nuovo componente dell’esecutivo. La nomina, ha precisato Fidone, avverrà “all’esito di un confronto con tutte le forze della nostra maggioranza al fine di assegnare le deleghe alla Cultura, Pubblica Istruzione e Transizione Digitale”.

