Minardo (FI): “Sfiducia incomprensibile a Leontini, colpita la città di Ispica”

Roma, 13 novembre 2025 – “La sfiducia al sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, è un atto politico grave e privo di logica istituzionale” lo dichiara Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera e deputato di Forza Italia, che esprime “piena solidarietà” al primo cittadino dopo la decisione del Consiglio comunale, arrivata “quando il mandato elettivo era già scaduto e Leontini era ancora in carica solo per la proroga straordinaria legata al riordino degli appuntamenti elettorali post-Covid”.

Minardo osserva come la scelta “giunga in una fase di transizione, in cui sarebbe stato naturale accompagnare la città verso il nuovo voto con stabilità e senso di responsabilità. Ricorrere invece a una sfiducia tardiva e contestata – spiega – significa alimentare tensioni a scapito del buon andamento amministrativo, producendo incertezza senza alcun vantaggio per la comunità”.

“È difficile individuare le reali motivazioni di un atto così fuori tempo – dice ancora il deputato azzurro – che appare guidato più da logiche di parte che dall’interesse di Ispica. Innocenzo Leontini è una figura di comprovata esperienza e serietà, un amministratore che ha sempre lavorato con impegno. Sono certo che potrà ancora dare molto alla sua città, in qualunque forma deciderà di continuare a mettersi a servizio di Ispica” conclude.

Salva