Il Sindaco di Modica, sostiene Innocenzo Leontini dopo la sfiducia a Ispica

MODICA (RG). A seguito della controversa mozione di sfiducia che ha visto ieri la decadenza del Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, arriva immediata la reazione e la solidarietà da parte del Primo Cittadino di Modica, Maria Monisteri.

Attraverso un post sui social, Monisteri ha voluto esprimere forte vicinanza al suo collega ispicese, sottolineando l’alto profilo politico e umano di Leontini. “Un uomo e un politico di alto profilo che nessun giochetto può scalfire. Ne’ nella sua storia ne’ nel suo presente. Innocenzo Leontini ha scritto pagine nobili di Ispica, della nostra provincia e della Sicilia.”

Il Sindaco di Modica ha duramente criticato il metodo utilizzato per la sfiducia, che ha trovato il voto favorevole in Consiglio nonostante i pareri di inammissibilità della mozione da parte di Segreteria comunale, Prefettura e persino del Dipartimento Regionale.

“Quello che ha subito ieri, fa parte di quel degrado del confronto che allontana la gente dalla politica. A lui la mia vicinanza, la mia stima e tutto il mio rispetto. E l’invito di cuore a non mollare.”

Il messaggio di Maria Monisteri non solo riafferma l’alleanza politica e personale con Leontini in un momento di forte tensione istituzionale, ma si unisce al coro di quanti, nel centrodestra ibleo, hanno manifestato sostegno e fiducia nei ricorsi annunciati, che potrebbero ribaltare l’esito del voto consiliare.

