  • 13 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Novembre 2025 -
Ispica | Modica | Politica

Il Sindaco di Modica, sostiene Innocenzo Leontini dopo la sfiducia a Ispica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA (RG). A seguito della controversa mozione di sfiducia che ha visto ieri la decadenza del Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, arriva immediata la reazione e la solidarietà da parte del Primo Cittadino di Modica, Maria Monisteri.

Attraverso un post sui social, Monisteri ha voluto esprimere forte vicinanza al suo collega ispicese, sottolineando l’alto profilo politico e umano di Leontini.                                                                 “Un uomo e un politico di alto profilo che nessun giochetto può scalfire. Ne’ nella sua storia ne’ nel suo presente. Innocenzo Leontini ha scritto pagine nobili di Ispica, della nostra provincia e della Sicilia.”

Il Sindaco  di Modica ha duramente criticato il metodo utilizzato per la sfiducia, che ha trovato il voto favorevole in Consiglio nonostante i pareri di inammissibilità della mozione da parte di Segreteria comunale, Prefettura e persino del Dipartimento Regionale.

“Quello che ha subito ieri, fa parte di quel degrado del confronto che allontana la gente dalla politica. A lui la mia vicinanza, la mia stima e tutto il mio rispetto. E l’invito di cuore a non mollare.”

Il messaggio di Maria Monisteri non solo riafferma l’alleanza politica e personale con Leontini in un momento di forte tensione istituzionale, ma si unisce al coro di quanti, nel centrodestra ibleo, hanno manifestato sostegno e fiducia nei ricorsi annunciati, che potrebbero ribaltare l’esito del voto consiliare.

582810
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube