  • 13 Novembre 2025 -
Ragusa | Sanità

Asp Ragusa. L’oncologo Antonio Lucenti è il nuovo Coordinatore del Direttivo Regionale AIOM Sicilia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 13 novembre 2025 – Il dottor Antonio Lucenti, in servizio presso l’Unità di Oncologia Medica dell’ASP di Ragusa, è stato eletto Coordinatore del Direttivo Regionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) Sicilia. La nomina è stata ufficializzata l’8 novembre, in occasione del Congresso Annuale Nazionale AIOM, che si è svolto a Roma dal 7 al 9 novembre.

L’AIOM è la Società Scientifica che riunisce oltre 3.000 oncologi medici italiani, impegnati nella ricerca clinica e sperimentale, nella prevenzione e nel miglioramento continuo della qualità delle cure oncologiche su tutto il territorio nazionale.

“Il mio impegno – ha dichiarato il dottor Lucenti – sarà rivolto alla promozione dei programmi di prevenzione e alla garanzia dell’accesso a cure oncologiche di qualità, frutto della ricerca, che sosterremo come AIOM insieme ad AIRC, con cui abbiamo sottoscritto un protocollo di collaborazione”.

La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa esprime soddisfazione per il prestigioso incarico conferito, che rappresenta un riconoscimento al valore professionale del dottor Lucenti e alla qualità del lavoro svolto all’interno dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica.

582806
