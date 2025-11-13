  • 13 Novembre 2025 -
Attualità | Modica

Modica Alta: muro pericolante in Via Raccomandata, rischio crollo

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 13 Novembre 2025 – Rischio imminente nel cuore del Barocco modicano: un tratto del muro che sostiene la scalinata di Via Raccomandata, a qualche centinaio di metri  dall’iconico Duomo di San Giorgio, versa in condizioni di grave pericolosità.

La situazione è stata segnalata come un rischio grave per la sicurezza pubblica, con potenziale di causare danni a persone e cose e, di conseguenza, innescare serie conseguenze legali per l’Amministrazione.

Di fronte all’evidente degrado strutturale del muro, sarà necessario  intervenire immediatamente e, probabilmente,  modificare temporaneamente la circolazione veicolare in Via Lanteri. Tale misura preventiva è ritenuta indispensabile per limitare il transito in prossimità della struttura pericolante e scongiurare incidenti in attesa degli interventi di messa in sicurezza.

La scalinata di Via Raccomandata, punto di accesso fondamentale e di grande pregio storico, richiede ora un’attenzione prioritaria per proteggere sia i cittadini che il patrimonio UNESCO.

© Riproduzione riservata

