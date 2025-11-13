Colpo grosso del Vittoria Calcio: arriva Maletić, il gigante (1.96m) con la valigia piena di gol

VITTORIA, 13 Novembre 2025 – L’FC Vittoria alza l’asticella del proprio mercato e annuncia un ingaggio di peso – letteralmente e metaforicamente – per la stagione sportiva 2025/2026: Marko Maletić, attaccante bosniaco classe 1993. Centravanti di grande stazza e tecnica (1 metro e 96 centimetri di altezza, mancino naturale), Maletić porta in Sicilia un curriculum di tutto rispetto, maturato fra nazionali giovanili e campionati in mezza Europa.

Nato a Belgrado, il bomber ha calcato i campi di Germania, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Svizzera, Slovenia, Serbia e Bosnia. Inoltre, vanta un significativo percorso con le selezioni giovanili della Bosnia ed Erzegovina, collezionando 26 presenze e 7 gol tra U17, U19 e U21.

Maletić conosce bene anche il calcio italiano, in particolare la Serie D, dove ha dimostrato una solida vena realizzativa. Le sue tappe più recenti includono: Nocerina (Serie D): 17 presenze e 8 gol; Nardò (Serie D): 15 presenze e 5 gol, Acireale (Serie D): 4 presenze e 2 gol; Renate (Serie C): 10 presenze

Maletić non ha nascosto l’entusiasmo per la nuova sfida in maglia biancorossa. “Sono felice di iniziare questa nuova avventura con il FC Vittoria. Ho trovato un ambiente ambizioso e motivato, e sono pronto a dare tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Non vedo l’ora di scendere in campo e sentire il calore dei tifosi,” ha dichiarato l’attaccante.

Con un giocatore del suo calibro e un così vasto bagaglio internazionale, la società FC Vittoria lancia un segnale chiaro alle avversarie: l’obiettivo per la prossima stagione è ambizioso e passa attraverso la sua capacità di trasformare in gol l’esperienza accumulata.

