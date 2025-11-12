Denunciato per detenzione di munizioni uno dei giovani arrestati sabato a Modica

Uno dei due giovani arrestati sabato scorso a Modica, in Piazza Campailla, e scarcerati dal Gip martedì (https://www.radiortm.it/2025/11/11/droga-in-piazza-campailla-a-modica-il-gip-scarcera-i-due-giovani-arrestati-sabato-disposto-solo-lobbligo-di-firma/), è stato denunciato anche per il reato di detenzione illegale di munizioni.
Nel corso dei controlli nella sua abitazione, la polizia ha rinvenuto una cartuccia calibro 9 (generalmente destinata ad armi da fuoco). Il ritrovamento ha fatto scattare l’accusa aggiuntiva, complicando ulteriormente la posizione del soggetto.