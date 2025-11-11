  • 11 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Ricorso a sorpresa: la Messana contesta la sconfitta contro il Modica (2-3)

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Messina, 11 Novembre 2025 – Scintille post-partita al “Sorbello Stadium”. La società Messana ha preannunciato ufficialmente ricorso in merito all’incontro di sabato scorso, terminato con la vittoria esterna del Modica per 2-3.

Al momento, i motivi precisi della contestazione rimangono avvolti nel mistero. L’ordinanza del giudice sportivo, Giovanni Cricchio, si è limitata a prendere atto delle intenzioni del sodalizio messinese, riservandosi di valutare eventuali provvedimenti.

TTuttavia, gli indizi puntano inequivocabilmente verso i fatti più bizzarri e controversi della gara: l’atteggiamento del portiere rossoblù, Alejo Romano.

La Messana sembra riferirsi al momento di confusione nel secondo tempo in cui l’estremo difensore del Modica si era diretto in panchina, rifiutando momentaneamente di tornare tra i pali per presunti diverbi con i tifosi locali. Il colpo di scena, però, è arrivato poco dopo il suo rientro in campo: il guardiapali, ha battuto una punizione dal limite dell’area avversaria e ha realizzato una rete clamorosa, quella del momentaneo 2-2.

Un’azione degna di Holly e Benji che, pur avendo scatenato l’entusiasmo tra le fila ospiti e siglato un gol decisivo, potrebbe ora essere l’elemento cruciale di una contesa legale. La società Messana, dunque, cerca chiarezza sulla regolarità dell’accaduto e sugli eventuali profili disciplinari o regolamentari violati.

Il calcio, si sa, regala sempre emozioni inattese, ma questa volta il Modica rischia di pagare a caro prezzo la “follia” del suo numero uno.

582607
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube