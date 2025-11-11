Ricorso a sorpresa: la Messana contesta la sconfitta contro il Modica (2-3)

Messina, 11 Novembre 2025 – Scintille post-partita al “Sorbello Stadium”. La società Messana ha preannunciato ufficialmente ricorso in merito all’incontro di sabato scorso, terminato con la vittoria esterna del Modica per 2-3.

Al momento, i motivi precisi della contestazione rimangono avvolti nel mistero. L’ordinanza del giudice sportivo, Giovanni Cricchio, si è limitata a prendere atto delle intenzioni del sodalizio messinese, riservandosi di valutare eventuali provvedimenti.

TTuttavia, gli indizi puntano inequivocabilmente verso i fatti più bizzarri e controversi della gara: l’atteggiamento del portiere rossoblù, Alejo Romano.

La Messana sembra riferirsi al momento di confusione nel secondo tempo in cui l’estremo difensore del Modica si era diretto in panchina, rifiutando momentaneamente di tornare tra i pali per presunti diverbi con i tifosi locali. Il colpo di scena, però, è arrivato poco dopo il suo rientro in campo: il guardiapali, ha battuto una punizione dal limite dell’area avversaria e ha realizzato una rete clamorosa, quella del momentaneo 2-2.

Un’azione degna di Holly e Benji che, pur avendo scatenato l’entusiasmo tra le fila ospiti e siglato un gol decisivo, potrebbe ora essere l’elemento cruciale di una contesa legale. La società Messana, dunque, cerca chiarezza sulla regolarità dell’accaduto e sugli eventuali profili disciplinari o regolamentari violati.

Il calcio, si sa, regala sempre emozioni inattese, ma questa volta il Modica rischia di pagare a caro prezzo la “follia” del suo numero uno.

