Cronaca giudiziaria | Pozzallo

Operazione antidroga Malta-Sicilia: gambiano 40enne a giudizio per traffico di cannabis

Tempo di lettura: 2 minuti

Malta, 11 novembre 2025 – Un cittadino gambiano di 40 anni residente a Sliema, Malta, è comparso davanti alla Corte penale, nell’Isola dei Cavalieri, perchè accusato di possesso e traffico di cannabis. Il caso trae origine da un’operazione di polizia condotta il 12 e 13 dicembre 2014, a seguito dell’intercettazione di una spedizione collegata alla Sicilia.
L’operazione era iniziata quando un cittadino ghanese di 20 anni, residente in Sicilia, era stato fermato mentre era in arrivo a Malta su un catamarano proveniente da Pozzallo.
La polizia aveva trovato in suo possesso circa un chilogrammo di resina di cannabis. Il ghanese era stato accusato di avere importato la droga e di averla detenuta per spaccio anziché per uso personale. Le indagini avevano rapidamente collegato la spedizione all’altro africano, che era  stato arrestato il giorno seguente a Sliema dopo un’operazione di sorveglianza controllata.
Le analisi forensi hanno confermato che la droga pesava 801 grammi con una purezza del 7,2 per cento e un valore stimato di poco superiore ai 25 mila euro. L’uomo gambiano si è dichiarato non colpevole sostenendo di avere solo una piccola quantità per uso personale. Il cittadino ghanese ha ammesso il proprio coinvolgimento ed era stato condannato nel marzo 2016 a cinque anni di reclusione, a una multa di 12 mila euro e alla successiva espulsione.

