Passione e talento in pista: il Trofeo Ibla Dance illumina Ragusa

Ragusa, 11 Novembre 2025 – La danza sportiva in coppia ha riconfermato Ragusa come sua capitale siciliana con la terza edizione del Trofeo Ibla Dance, un evento che si consolida come appuntamento imperdibile per gli amanti delle danze standard e latino-americane.

Il palcoscenico ibleo ha accolto un’ondata di atleti provenienti da ogni angolo della Sicilia — con scuole da Messina, Palermo e Chiaramonte che hanno arricchito la competizione, rendendola particolarmente vivace e stimolante.

La giornata è iniziata con il brevetto di gara, l’occasione per i neofiti di muovere i primi passi competitivi. Ancora una volta, la scuola MoveDance – Arte e Sport ha lasciato il segno, portando in pista non solo adulti e senior uniti dalla passione, ma anche una coppia di giovanissimi ballerini di soli tre anni e mezzo.

A seguire, la gara ufficiale ha visto le numerose coppie di MoveDance, tra bambini e adulti, regalare al pubblico “momenti di grande emozione e spettacolo”, come riportato dagli organizzatori, confermando la scuola come una realtà d’eccellenza in provincia di Ragusa.

L’alto profilo tecnico e artistico dell’evento è stato garantito dalla presenza di una giuria composta da esperti di livello nazionale e internazionale, affiancati da professionisti di fama mondiale, tra cui spiccano:

Saverio Loria e Francesco Esposito, pluricampioni del mondo (rispettivamente di danze latino-americane e di 10 balli).

Stefano Mendolia, vice campione del mondo di danze latino-americane.

Giovanni Cavallo, plurifinalista ai Campionati del Mondo.

I talenti giovanili Giuseppe e Jasmin (Under 21) e i pluricampioni di danze standard Felice e Agata.

L’intera manifestazione ha fatto parte del prestigioso Circuito C.S.I.T. – IDSF Dancesport Heritage, un riconoscimento internazionale che celebra la danza non solo come disciplina, ma come vera e propria forma d’arte.

Il successo dell’evento è stato attribuito all’entusiasmo e allo spirito di squadra di atleti, maestri e famiglie, che continuano a rendere il Trofeo Ibla Dance un’occasione di pura emozione e crescita per la danza sportiva siciliana.

