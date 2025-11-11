“Zaino Sospeso”: la VIII Circoscrizione Lions Ragusa porta solidarietà e istruzione a Marina di Acate

Acate, 11 novembre 2025 – Si è conclusa con grande successo l’iniziativa “Zaino Sospeso”promossa dalla VIII Circoscrizione Lions Ragusa, che ha donato materiale scolastico ai bambini delle suore Carmelitane di Marina di Acate. Un gesto concreto di solidarietà.

L’iniziativa organizzata dal referente di Circoscrizione Luigi Ciavorella e dal presidente di Circiscrizione Luigi Bellassai è stata resa possibile grazie all’impegno congiunto di tutti i club della Circoscrizione. L’obiettivo era offrire un supporto tangibile a bambini che vivono in situazioni di fragilità, restituendo loro dignità, speranza e strumenti per il futuro. “ Quando lavoriamo insieme, i Lions fanno davvero la differenza – ha dichiarato il presidente Bellassai –. Questa iniziativa dimostra il valore della collaborazione e della generosità. Continuiamo su questa strada con la stessa energia e unità.”

A sottolineare l’importanza sociale del progetto è stato Luigi Ciavorella , che ha ricordato: “ Il diritto allo studio appartiene a tutti. Donare uno zaino e del materiale didattico è un piccolo gesto che diventa un grande segno di attenzione e comunità”.

Durante la giornata di consegna, i sorrisi e l’affetto dei bambini hanno rappresentato il più bel riconoscimento per il lavoro svolto. La Circoscrizione ha voluto ringraziare tutte i presidenti dei club coinvolti: Carmen Occhipinti, Daniela Marchi, Sonia Calabrese, Stefania Carpino, Rosario Alescio, Giovanni Ascone e i presidenti di Zona : Biagio Ciarcià e Giuseppe Valvo. Presente anche il piccolo Paolo, in rappresentanza del Club Cuccioli di Vittoria.

Un ringraziamento va anche al primo vicegovernatore Walter Buscema per il suo costante sostegno. “ Orgogliosi di una Circoscrizione che fa squadra: avanti così”.

Nella foto di gruppo tutto partecipanti all’iniziativa.

