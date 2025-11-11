Ragusa. L’Amministrazione Comunale “svela alcune sorprese” del Natale

Ragusa, 11 novembre 2025 – “Anche quest’anno, annuncia il Sindaco Peppe Cassì, abbiamo lavorato per tempo all’organizzazione di un Natale coinvolgente; per dare continuità alla lunga stagione di eventi che hanno reso Ragusa ancora più attrattiva, dalla scorsa primavera fino a questi ultimi weekend.

All’installazione delle luminarie, sempre più estesa e programmata per creare la giusta atmosfera, si aggiunge un ricco calendario di iniziative che presenteremo pian piano fino alla pubblicazione del programma completo.

Visto che a Natale (o giù di lì) siamo tutti più buoni, siamo già pronti a svelare alcune sorprese. Quest’anno, per iniziare, avremo:

– Ibla: Christmas Village, Mercatini di Natale ai Giardini, Giostra storica dei cavalli, la magia del Presepe vivente;

– Centro: Ragusa Fest Food, Pista di Pattinaggio, Luna Park per bambini e la Festa di Capodanno;

– Marina: Cuccia Party, Teatro delle Marionette, Tombola Vivente e gli immancabili Tuffi di Capodanno.

Cominciate ad avvisare parenti e amici lontani, ditelo in giro: il Natale più bello sarà (di nuovo) a Ragusa.”

