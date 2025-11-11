  • 11 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Un Open Day per presentare “Museo per Gioco 2025-2026”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 11 novembre 2025 – Sabato 15 Novembre 2025, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, il Museo della Città di Palazzo Zacco aprirà le sue porte ad un Open Day a ingresso gratuito per presentare “Museo per Gioco 2025-2026”.
Museo per Gioco è un programma di laboratori per scuole, per famiglie, per tutti che, in continuità con lo scorso anno, entreranno stabilmente e in maniera continuativa all’interno della programmazione museale per l’anno 2025-2026. Un’iniziativa congiunta degli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione per vivere la storia di Ragusa in maniera interattiva e coinvolgente.

“Con Museo per gioco nei primi cinque mesi dello scorso anno sono stati coinvolti oltre mille partecipanti – afferma il sindaco, Peppe Cassì – confermando l’opportunità di questo nuovo modo di vivere i musei. Uno straordinario punto di incontro tra il nostro patrimonio museale, scuole, famiglie e le realtà associazionistiche ed educative locali, che utilizzano le aule didattiche del Museo della Città per proporre laboratori sempre nuovi e coinvolgenti. Sono ben 17 le diverse tipologie di laboratori per studenti, bambini, famiglie, nonni, persone con difficoltà cognitive e adulti che potranno scoprire o riscoprire bellezza, scienza e cultura attraverso il gioco. Perfino festeggiare il compleanno diventerà per i più piccoli un’occasione per vivere il Museo”.

“Nella nostra visione – afferma Catia Pasta, assessore alla Pubblica istruzione – Museo non vuol dire solo un luogo da visitare, con un percorso di entrata e di uscita, ma un luogo aggregativo a disposizione della città, dove imparare ma anche ritrovarsi, superare differenze, divertirsi, approfondire e supportare in maniera interattiva ciò che si studia in classe. Museo per gioco è stato pensato e ideato per una collaborazione attiva pubblico-privata, basata su volontari che vogliono portare grandi e piccini a vivere il museo nella sua interezza, per far conoscere la nostra storia e la nostra città in modo creativo. Desidero ringraziare fin da ora i partner che hanno risposto al nostro avviso, mettendosi al servizio della comunità: Nino Branchina & Laura Avellina, Libreria Flaccavento con Cristina Selvaggio, Caterina Spadola e Simona Battaglia, Associazione Insieme in Città e AFAR”.

Al termine dell’Open Day i laboratori presentati saranno attivi e potranno già essere prenotati sul catalogo pubblicato sul sito www.ragusawelcome.com, sezione eventi: “Museo per gioco – laboratori per le scuole”
https://www.ragusawelcome.com/it/scopri-ragusa/eventi/2025/novembre/museo-per-gioco-laboratori-per-le-scuole e “Museo per gioco – Laboratori per tutti”
https://www.ragusawelcome.com/it/scopri-ragusa/eventi/2025/novembre/museo-per-gioco-laboratori-per-tutti .

