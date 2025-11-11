  • 11 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Novembre 2025 -
Ragusa | Sanità

ASP Ragusa e Avis insieme per promuovere prevenzione, screening e vaccinazioni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti


Ragusa, 11 novembre 2025 – Giovedì 13 novembre, alle ore 11, l’ASP di Ragusa e l’Avis sottoscriveranno un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la cultura della prevenzione nel territorio ibleo, con particolare attenzione agli screening oncologici e alle vaccinazioni previste dal calendario regionale.
Alla firma del protocollo, che si terrà presso l’Auditorium “Saro Di Grandi”, saranno presenti il Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri – che ha immediatamente accolto e sostenuto la proposta avanzata dal Dirigente generale del Dasoe, Giacomo Scalzo – i vertici aziendali dell’ASP e i rappresentanti dell’Avis. L’accordo nasce dalla volontà condivisa di mettere in rete le competenze dell’Azienda sanitaria e la capillarità dell’associazione, per raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini e promuovere la partecipazione ai programmi di diagnosi precoce e alle campagne vaccinali.
Questa settimana, inoltre, è in programma un secondo appuntamento di grande rilievo: si tratta dell’Influday, un open day vaccinale indetto dall’assessorato regionale della Salute per sabato 15 novembre. L’appuntamento si terrà, ancora una volta, nella Sala Avis di Ragusa, dalle 9 alle 13: in questa occasione sarà possibile vaccinarsi, gratuitamente e senza prenotazione, contro l’influenza stagionale e, su richiesta, ricevere in co-somministrazione gli altri vaccini consigliati per la popolazione adulta: quelli contro lo pneumococco, il fuoco di Sant’Antonio, il Covid-19 (nella versione aggiornata LP 8.1), il virus respiratorio sinciziale (RSV) e la difterite-tetano-pertosse (richiamo decennale). Per i bambini è inoltre disponibile la variante spray del vaccino antinfluenzale, somministrabile in età pediatrica senza l’uso dell’ago.
Le somministrazioni sono già disponibili presso gli ambulatori dei Medici e dei Pediatri di famiglia, nelle farmacie aderenti e nei centri vaccinali aziendali. Quelli di Ragusa (via Licitra), Modica (ospedale “Maggiore-Baglieri”) e Vittoria (via Nicosia) rimarranno aperti con la formula dell’open day – cioè senza prenotazione – anche il mercoledì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800 050510 o scrivere all’indirizzo servizio.epidemiologia@asp.rg.it.

582591
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube