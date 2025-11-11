  • 11 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Novembre 2025 -
Politica | Ragusa

Scontro politico a Ragusa: il caso DC infiamma il Consiglio. Criscione (PD) attacca: “Furba l’Amministrazione Cassì”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA,  11 Novembre 2025 – Le recenti vicende giudiziarie che hanno toccato la Democrazia Cristiana a Palermo hanno innescato una vivace polemica anche a Ragusa, culminata ieri durante la seduta del Consiglio comunale.

Al centro del dibattito, l’attacco sferrato dal capogruppo del Partito Democratico all’indirizzo dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Peppe Cassì, accusata di non aver preso le distanze dalla DC.

A stretto giro di posta è arrivata la replica al vetriolo da parte di Maria Grazia Criscione, vicepresidente della Direzione provinciale del Partito Democratico di Ragusa, che non solo difende l’operato dell’Amministrazione, ma rilancia l’accusa di “furbizia” proprio al PD.

Secondo Criscione, l’Amministrazione Cassì ha volutamente evitato dichiarazioni pubbliche su indagini in corso, sia a destra che a sinistra, per non “prestare il fianco a certi teatrini”.

Il cuore della polemica, tuttavia, è politico: “Prendere le distanze da qualcosa – afferma la vicepresidente – vorrebbe dire ammettere implicitamente che una vicinanza ci sia, mentre la DC è all’opposizione ovunque sia Cassì.” Criscione sottolinea come la DC sia tra i “più ferventi oppositori” dell’attuale Sindaco sia in città che in Provincia.

La Criscione, pur esprimendo preoccupazione per quanto accade in Regione, incalza il Partito Democratico chiedendo coerenza e chiarezza sulle proprie alleanze interne.

“A questo punto… siamo noi a fargli delle domande: perché non ha chiesto nulla alla vicepresidente del Consiglio comunale Rossana Caruso, democristiana dichiarata e convinta, né al consigliere Federico Bennardo, che con la DC si è candidato come consigliere provinciale?” si legge nella nota.

La domanda finale è ancora più diretta e mette in luce presunte intese locali: “Come mai il PD provinciale non prende le distanze dalla DC, visto che in alcuni comuni Iblei governano insieme? Smetteranno a questo punto di fare comunella, PD e DC, quando c’è da attaccare l’Amministrazione?”

Il dibattito, con accuse reciproche di incoerenza e opportunismo politico, lascia presagire una lunga scia polemica tra maggioranza e opposizione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

582589
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube