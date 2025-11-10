Il gol che fa sognare l’Italia: Romano, portiere del Modica, segna un calcio di punizione da antologia in Eccellenza

MODICA, 10 Novembre 2025 – C’è un gol che sta facendo il giro dei social e delle testate giornalistiche sportive in tutta Italia, dimostrando che la magia del calcio sa ancora stupire, anche sui campi dell’Eccellenza. Il protagonista di questa impresa è Alejo Romano, il portiere del Modica, che ha siglato una rete incredibile, direttamente su calcio di punizione.

È accaduto al dodicesimo minuto: un gesto tecnico di pura classe e audacia che ha lasciato tutti a bocca aperta e ha acceso i riflettori nazionali sul campionato dilettantistico siciliano. Se i gol dei portieri sono rari e spesso frutto di concitate mischie finali, il calcio piazzato di Romano si distingue come una vera e propria perla balistica.

L’impresa di Romano ha subito risvegliato nella memoria collettiva i ricordi di autentici miti del calcio, primo fra tutti il leggendario Rogerio Ceni, l’iconico portiere del São Paulo noto per la sua abilità nel trasformare i calci di punizione in gol.

Per il portiere rossoblù, si tratta del primo gol in carriera, un modo eccellente per inaugurare il suo score personale, che d’ora in poi non sarà più composto solo da “miracoli” e parate decisive, ma anche da questa meravigliosa esecuzione su palla inattiva. “Si sa, il portiere è il ruolo più ‘folle’ del calcio. Adesso le difese avversarie staranno più attente a non concedere falli in posizioni pericolose: c’è un numero uno di nome Romano che potrebbe tentare nuovamente il jolly.”

Il capolavoro di Romano, pur essendo un’eccezione in Eccellenza, si inserisce in una prestigiosa tradizione di portieri goleador. Dai recenti casi in Serie A come Provedel e Brignoli, ai tentativi sui calci piazzati di Milinkovic Savic, fino ai rigori segnati in tempi regolamentari come fece Mirko Pigliacelli in Romania.

L’abilità e il coraggio di Alejo Romano lo catapultano, idealmente, in questo club esclusivo di “numeri uno” pronti a sorprendere. Il gol non è solo un punto in più per la classifica del Modica, ma un messaggio potentissimo: la fantasia e l’imprevedibilità sono l’anima più pura di questo sport, e a volte, l’ultimo baluardo difensivo è anche l’arma offensiva più inattesa.

Ora l’impresa del portiere del Modica è la dimostrazione che, nel calcio, ogni ruolo ha la licenza di sognare in grande.

