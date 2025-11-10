Milano. Il giallo thriller siciliano “Assurdo ma vero” della giornalista Valentina Raffa al Bookcity

Milano, 10 novembre 2025 – Tappa milanese al prestigioso Bookcity per il giallo thriller “Assurdo ma vero”, ambientato in Sicilia, della giornalista Valentina Raffa. Il 13 novembre, alle 18.30, l’autrice sarà presente al Long Song Books&Cafè con altri autori della casa editrice milanese Bookabook per svelare i retroscena del libro. “Come nasce una storia. Dialogo tra autori” sarà moderato da Alice Faravelli, editor di Bookabook.

In “Assurdo ma vero” si intrecciano due casi di cronaca: il cold case di una donna scomparsa vent’anni prima e l’omicidio attuale di una bambina. Sarà la giornalista Angel Messina a dover individuare il fil rouge tra le due storie avviando le sue investigazioni dopo essere stata contattata dall’aldilà dalla donna scomparsa. Inizialmente addebita allo stress quanto le sta accadendo, ma i riscontri nella realtà le attestano che è tutto assurdo, ma vero. Al suo fianco ci sono amici carabinieri e il poliziotto Roberto da sempre innamorato di lei, uniti nell’intento di far giustizia sia assicurando il/i colpevole/i alle autorità sia per dare pace ai familiari delle vittime.

“Archiviata la bellissima esperienza romana, con la presentazione del libro in Commissione Giustizia (Senato) e alla Boori Books, adesso il mio “Assurdo ma vero” è pronto per Milano – dice l’autrice -. Sono molto contenta di poter vivere questa nuova avventura”.

