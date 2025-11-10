Mauro deposita accesso agli atti: “Per Ragusa Città Europea dello Sport 2027 servono trasparenza e verifiche immediate”

RAGUSA, 10 Novembre 2025 – La recente assegnazione del titolo di Ragusa Città Europea dello Sport per il 2027 impone un’accelerazione sui temi della trasparenza e della gestione degli impianti cittadini. A seguito di numerose segnalazioni di criticità pervenute da utenti e società sportive, il Consigliere Comunale Gaetano Mauro ha depositato oggi una formale e dettagliata richiesta di accesso agli atti presso il Comune di Ragusa.

La richiesta, inviata al Sindaco, al Segretario Comunale e al Dirigente del Settore, mira ad acquisire l’intera documentazione contrattuale, amministrativa e finanziaria relativa alla gestione di tutte le strutture sportive comunali.

“Con l’assegnazione del titolo per il 2027, Ragusa si appresta a vivere un anno di straordinaria visibilità,” ha dichiarato il Consigliere Mauro. “Questo prestigioso riconoscimento è un vanto ma anche una grande responsabilità. Non possiamo permettere che questo titolo rimanga una mera vetrina.”

Secondo Mauro, è fondamentale verificare che la gestione degli impianti sia all’altezza degli standard richiesti e che i contratti in essere garantiscano efficienza, sicurezza e trasparenza. L’accesso agli atti è stato definito come “il primo passo, necessario e urgente, per fare piena luce sulla situazione.”

La richiesta di documentazione è estremamente specifica e include: tutti i contratti e le convenzioni in essere con i gestori degli impianti, gli atti amministrativi di affidamento (delibere, determinazioni), la documentazione economico-finanziaria (canoni, fideiussioni, pagamenti), i verbali di sopralluogo e le relazioni tecniche sullo stato degli impianti, la corrispondenza relativa a eventuali contestazioni.

Per assicurare un riscontro pratico alle carte, il Consigliere Mauro ha annunciato che chiederà formalmente anche un sopralluogo congiunto presso tutte le strutture sportive.

“La documentazione cartacea deve essere confrontata con lo stato di fatto,” ha spiegato Mauro. “Per questo chiederò che il sopralluogo avvenga alla presenza congiunta dell’Assessore Giuffrida, dei rappresentanti legali delle società e associazioni sportive e di una rappresentanza degli atleti.”

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è garantire un confronto trasparente e costruttivo per individuare le criticità e programmare con tempestività gli interventi necessari. L’intento finale è far sì che nel 2027, Ragusa sia “pronta ad essere, a tutti gli effetti, una Città Europea dello Sport di cui essere veramente orgogliosi,” assicurando alla comunità impianti efficienti, sicuri e gestiti in modo ineccepibile.

