  • 8 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Il Frigintini Calcio ospita la capolista Akragas, si gioca a porte aperte al “Pietro Scollo”

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 08 novembre 2025 – Archiviato il k0 casalingo di Coppa Italia con il Santa Croce Soccer, un nuovo impegno casalingo attende domani il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa, che per la settima giornata del girone D del campionato di Promozione, riceverà la visita della “corazzata” Akragas capolista a punteggio pieno insieme al Priolo Gargallo FC.
Si gioca al “Pietro Scollo” a porte aperte con fischio d’inizio fissato per le 14,30.
la sfida del rinnovato impianto di contrada Caitina intitolato a colui che per quasi un secolo è stato il simbolo del calcio modicano e non solo, è una sorta di Davide contro Golia, ma nel calcio le sorprese sono sempre dietro l’angolo e i rossoblu modicani, che dal confronto contro i “Giganti” di Seby Catania non hanno nulla da perdere, proveranno a mettere il bastane tra le ruote di quella che da tutti è indicata come super favorita per il successo finale sfruttando anche l’apporto del pubblico di casa che al contrario di mercoledì scorso potrà assistere dalle tribune all’atteso match.
“Incontriamo una squadra costruita per vincere che ha in rosa atleti di livello superiore alla Promozione e gente che ha calcato anche i campi di serie A – spiega il tecnico rossoblu Ciccio Di Rosa – quindi una squadra fuori categoria, infatti, non ha ancora perso punti e comanda la classifica, ma a noi importa poco, noi dobbiamo guardare sempre la nostra coscienza e essere consapevoli che per arrivare al nostro obiettivo c’è sempre da battagliare. Con questo spirito – continua – e con la crescita che stiamo dimostrando domenica dopo domenica affronteremo anche l’Akragas. Voglio che la mia squadra sia più forte delle difficoltà a cui andiamo incontro, basti pensare che noi in settimana ci alleniamo fuori Modica facendo tanti sacrifici e vorrei che la mia squadra trasformasse questi sacrifici in sana rabbia agonistica. Voglio – conclude Ciccio Di Rosa – che queste difficoltà diventino la nostra forza, che ci permettono di fare le prestazioni che siamo riusciti a fare. Dobbiamo guardare sempre al nostro obiettivo che è la salvezza e solo trasformando la rabbia in un fattore positivo e battagliando dall’inizio alla fine di ogni allenamento e di ogni partita possiamo riuscire a fare i punti che si serviranno per arrivare al traguardo”.
Frigintini Calcio – Akragas di domani al “Pietro Scollo” sarà diretta dalla signora Valentina Scalzo della sezione di Enna.

© Riproduzione riservata

