  8 Novembre 2025
  • 8 Novembre 2025 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Scicli

Omicidio Ottaviano a Scicli: Gianni Agosta si dichiara innocente davanti al Gip

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa / Scicli, 08 Novembre 2025 – Si è tenuta l’udienza di convalida del fermo per Gianni Agosta, lo sciclitano arrestato in quanto ritenuto l’autore dell’omicidio di Giuseppe “Peppe” Ottaviano, avvenuto a Scicli.

Comparso davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Ragusa, Agosta ha risposto alle domande del magistrato, manifestando la sua più completa estraneità ai fatti e professandosi innocente.

Nonostante l’accusa, il detenuto ha, dunque, scelto di non avvalersi della facoltà di non rispondere, ribadendo la sua versione dei fatti e respingendo ogni addebito riguardo al tragico delitto di Ottaviano.

La difesa di Agosta, rappresentata dall’avvocato Maria Platania, non si è fermata qui: il legale ha, infatti, già annunciato e presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Catania. L’obiettivo è ottenere la scarcerazione del suo assistito e discutere la fondatezza degli elementi che hanno portato al suo arresto.

Il caso dell’omicidio di Peppe Ottaviano continua dunque a tenere banco, con la posizione dell’indagato che, nonostante il fermo, resta quella di un netto diniego delle accuse.

582311
© Riproduzione riservata

