Attualità | Scicli

Presentazione della guida turistica illustrata “Un giorno a Scicli”

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 08 Novembre 2025 – In occasione della manifestazione nazionale “Io leggo perché”, il 10, 12 e 14 novembre sarà presentata a Scicli presso gli Istituti Comprensivi “Giovanni Dantoni” e “Elio Vittorini”, plesso di Donnalucata, la guida illustrata “Un giorno a Scicli” di Sabrina Tavolacci e Rosa Cerruto. Le due autrici hanno accolto con entusiasmo l’invito delle scuole sciclitane a presentare il “racconto guida” proprio in occasione della settimana di “Io leggo perché”, iniziativa che, giunta alla decima edizione, arricchisce o crea biblioteche nelle scuole delle città italiane.

Dal 7 e al 16 novembre 2025, infatti, chiunque lo desideri potrà infatti recarsi nelle librerie aderenti in tutta Italia, scegliere un libro, acquistarlo e donarlo a una Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo o di secondo grado (statale o paritaria) iscritta a #ioleggoperché.

“Un giorno a Scicli” è il terzo volume di una collana di racconti illustrati (“Un giorno a Modica”, “Un giorno a Noto”) pensata per i bambini, per scoprire le città barocche siciliane attraverso il linguaggio della fantasia e dei colori. Ad accompagnare i piccoli lettori nel viaggio tra i vicoli di Scicli saranno due simpatici personaggi: il cavallo Memmo e la piccola Teresa, che guideranno i bimbi tra chiese, grotte e luoghi più suggestivi del centro storico.

Attraverso illustrazioni vivaci e testi semplici, la collana di guide illustrate “Un giorno a…” racconta le storie delle città del Val di Noto in modo divertente e spensierato, trasformando la visita in un’esperienza magica in cui la realtà si intreccia con l’immaginazione. Un progetto che vuole educare alla bellezza, stimolare la curiosità e far innamorare i più piccoli del patrimonio culturale che li circonda. Il libro è uscito in edizione doppia -sia in italiano che in lingua inglese (“A day in Scicli”) – non solo perché la città è da decenni meta turistica internazionale, ma soprattutto perché la versione in lingua si presta ad essere uno strumento didattico per lo studio dell’inglese nelle scuole primarie e secondarie.

Rosa Cerruto è un Architetto ed è autrice di racconti guida illustrati per bambini e adulti. Vive in Olanda dove lavora come illustratrice. Tra i suoi racconti illustrati vi è anche il silent book “Un giorno all’asilo”, concepito per favorire il percorso di inserimento pre -scolastico dei piccoli.
Sabrina Tavolacci è una Guida Turistica della Regione Siciliana. È laureata in Lingue e Letterature Straniere e si è sempre occupata di turismo culturale e scolastico. Ha ideato percorsi tematici per il Parco Letterario di Modica “Salvatore Quasimodo: La Terra Impareggiabile” e gestisce, con l’Associazione Culturale VIA di Modica – sponsor ufficiale del libro illustrato – la chiesa bizantina di San Nicolò Inferiore, “Luogo del Cuore” del FAI – Fondo Ambiente Italiano.

© Riproduzione riservata

