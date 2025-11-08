  • 8 Novembre 2025 -
  8 Novembre 2025
Ispica | Politica

Ispica. Al termine i lavori del balcone rupestre più bello di Sicilia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 08 novembre 2025 – Sono al termine i lavori, con fondi del PNRR, di quello che diventerà sicuramente il balcone rupestre più bello della Sicilia.
L’area della cosiddetta via dei laghetti è diventata un luogo di ritrovo, di attrazione turistica, sviluppo e di collegamento tra il centro urbano e il nascente museo e Parco della Forza.
In quest’area, ricca di viali illuminati, nasceranno gli orti urbani, parco per bambini, area di sgambettamento per animali domestici, attività economiche e, purtroppo necessaria, rete di video sorveglianza.
L’opera, seguita dal RUP Geom. Giuseppe Caschetto e dal Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Sergio Abate, sotto la supervisione del Capo Settore Geom. Salvatore Nigito, ha un valore superiore a 1 milione di euro e sarà consegnata alla Città entro il 2025.
Abbiamo fatto un sopralluogo per renderci conto delle ultime rifiniture – dichiarano il Sindaco Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto – e possiamo affermare con certezza che si tratta di un intervento strategico per lo sviluppo della nostra Città. La potenzialità è grande. Si tratta di un angolo di paradiso dentro la Città. Gli ispicesi se ne devono impadronire e custodire come un bene prezioso.

582324
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

