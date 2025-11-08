Vittoria, aggredisce e minaccia la moglie. Misura cautelare per un 42enne

VITTORIA, 08 novembre 2025 – La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa, a carico di un uomo di 42 anni, pregiudicato e residente a Vittoria. L’uomo è gravemente indiziato di violenza fisica e psicologica ai danni della moglie, una donna di 37 anni.

L’episodio che ha fatto scattare il procedimento risale allo scorso 10 ottobre, quando l’uomo, mosso da ossessiva gelosia, ha aggredito violentemente la consorte al culmine di un diverbio. L’aggressore l’ha afferrata per i capelli facendola cadere sul marciapiede, provocandole un trauma alla nuca. La vittima è stata poi colpita con calci e schiaffi, riportando lesioni personali per le quali ha dovuto ricorrere a cure mediche.

Oltre all’aggressione fisica, il 42enne ha minacciato di morte la donna, annunciando l’intenzione di incendiare la sua autovettura e i beni personali ancora presenti nell’abitazione coniugale.

A seguito della denuncia sporta dalla vittima, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria ha avviato immediati e approfonditi accertamenti. Questi hanno permesso di riscontrare i fatti denunciati e di ricostruire un solido quadro probatorio, evidenziando una spiccata indole violenta a carico dell’indagato.

Sulla base degli elementi raccolti, il G.I.P., su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, ha disposto nei confronti del 42enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.

In particolare, è stato imposto l’applicazione del braccialetto elettronico, l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla donna ed il divieto assoluto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

