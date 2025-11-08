  • 8 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria, aggredisce e minaccia la moglie. Misura cautelare per un 42enne

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 08 novembre 2025 – La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa, a carico di un uomo di 42 anni, pregiudicato e residente a Vittoria. L’uomo è gravemente indiziato di violenza fisica e psicologica ai danni della moglie, una donna di 37 anni.

L’episodio che ha fatto scattare il procedimento risale allo scorso 10 ottobre, quando l’uomo, mosso da ossessiva gelosia, ha aggredito violentemente la consorte al culmine di un diverbio. L’aggressore l’ha afferrata per i capelli facendola cadere sul marciapiede, provocandole un trauma alla nuca. La vittima è stata poi colpita con calci e schiaffi, riportando lesioni personali per le quali ha dovuto ricorrere a cure mediche.

Oltre all’aggressione fisica, il 42enne ha minacciato di morte la donna, annunciando l’intenzione di incendiare la sua autovettura e i beni personali ancora presenti nell’abitazione coniugale.

A seguito della denuncia sporta dalla vittima, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria ha avviato immediati e approfonditi accertamenti. Questi hanno permesso di riscontrare i fatti denunciati e di ricostruire un solido quadro probatorio, evidenziando una spiccata indole violenta a carico dell’indagato.

Sulla base degli elementi raccolti, il G.I.P., su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, ha disposto nei confronti del 42enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.

In particolare, è stato imposto l’applicazione del braccialetto elettronico, l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla donna ed il divieto assoluto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

582328
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube