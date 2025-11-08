Gol da tre punti e l’incredibile rete del portiere: Modica vince in casa del Messana

MESSANA 2
MODICA 3
MESSINA, 08 Novembre 2025 – Una partita dalle mille emozioni al “Sorbello Stadium” di Messina regala al Modica Calcio tre punti fondamentali e, in attesa del match dell’Avola, il primo posto in classifica nel Girone B di Eccellenza. La squadra rossoblù ha superato il Messana in una sfida diretta ricca di capovolgimenti di fronte, vincendo 3-2 al termine di una gara rocambolesca.
La cronaca del match è frenetica fin dall’inizio. Il Modica parte forte e sblocca il risultato già al 3′ grazie alla rete di Alioto, che illude i tifosi ospiti di una giornata tranquilla.
Il Messana, però, non si arrende e trova il pareggio prima dell’intervallo, al 47′, con un bel diagonale di Franchi. La rimonta dei padroni di casa si completa addirittura in apertura di ripresa, quando Le Mura, al 1′, si inventa un preciso tiro di mancino che beffa l’estremo difensore modicano, Romano, portando il punteggio sul 2-1.
Il momento chiave della partita si verifica quando il portiere del Modica, Romano, al 13′, si trasforma in inatteso eroe. Incarnando perfettamente lo spirito di “mai mollare” dei rossoblù, è proprio lui a riportare il risultato in parità insaccando una punizione dal limite dell’area, sul palo alla sinistra del suo collega messinese!
Il gol del guardiapali dà nuova linfa e forza alla squadra di Filippo Raciti che, galvanizzata, trova il gol della vittoria poco dopo con Mollica.
L’assalto finale del Messana, desideroso di non perdere punti in casa contro una diretta concorrente, è risultato sterile, con la difesa ospite che ha controllato agevolmente gli ultimi tentativi.
Con questa vittoria preziosa, il Modica si scrolla di dosso proprio il Messana, con cui condivideva il secondo posto, e balza momentaneamente in testa alla classifica.
Si attende ora il risultato della gara di domani dell’Avola per conoscere l’effettivo piazzamento finale di questa giornata, ma la vittoria in trasferta in uno scontro diretto rappresenta un segnale forte per il prosieguo del campionato.