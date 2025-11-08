E’ morto a Roma il Maestro Beppe Vessicchio. Aveva 69 anni

Roma, 08 Novembre 2025 – Se c’è una voce che resterà nella memoria collettiva degli italiani, è quella che annunciava: “Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio”. Bastava quella frase, un applauso, un cenno di bacchetta, e tutto sembrava al suo posto, l’orchestra, il cantante, il pubblico. Il direttore d’orchestra e arrangiatore Peppe Vessicchio è morto all’età di 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. (ANSA)

