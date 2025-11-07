Vittoria. L’assessore Nicastro: “Rispediamo al mittente le polemiche sul ponte di Cammarana”

Vittoria, 07 novembre 2025 – In merito alle recenti polemiche riguardanti il ponte di Cammarana, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, interviene con fermezza per rispedire al mittente tutte le critiche roventi mosse contro l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Aiello. “Siamo costretti a respingere con decisione queste infondate accuse provenienti da parte della destra e del Movimento 5 Stelle. Le critiche relative ai finanziamenti per il ponticello sono strumentali e prive di fondamento per motivi evidenti. In primo luogo, si tratta di un finanziamento di soli 150.000 euro per un ponticello ciclopedonale, cifra irrisoria se consideriamo le reali necessità del territorio. Ci chiediamo quale sia l’utilità di tale struttura quando la strada che arriva dal museo rimane chiusa al traffico, a causa del ventilato crollo del promontorio di Camarina. In secondo luogo, non comprendiamo quale sia la correlazione tra il fatto di non realizzare il rifacimento di via della Fratellanza e il ponticello in questione. L’attuale opposizione sembra utilizzare tali temi per esercitare pressioni politiche inaccettabili, cercando di ricattare l’amministrazione con un atteggiamento totalitarista: o si accettano le loro proposte o la città rimane senza ponte e senza il ripristino di via della Fratellanza. A questo gioco politico noi non ci prestiamo. Non cederemo a nessun tipo di ricatto. Il ponte deve essere carrabile, per consentire l’accesso anche ai mezzi di soccorso nell’area del promontorio di Camarina. Ci chiediamo: perché il ponte di Messina può essere realizzato e il ponticello di Camarina no? Parliamo di una semplice ricostruzione, eppure si crea ad arte una polemica per screditare il sindaco Aiello e l’intera amministrazione. La verità è che la destra sta montando una campagna politico-mediatica basata su falsità, danneggiando la città di Vittoria e Scoglitti. Nonostante la destra sia al governo regionale, provinciale e nazionale, non riesce a fornire risposte concrete ai cittadini, nonostante abbia propri rappresentanti nei parlamenti nazionale e regionale. Inoltre, non ha mostrato alcuna volontà di lavorare per il ripristino di via della Fratellanza, preferendo isolare il nostro territorio anziché servire la comunità”. Una cosa è certa. L’amministrazione comunale di Vittoria resta fermamente impegnata a tutelare gli interessi della città e a lavorare per il bene di tutti i cittadini.

