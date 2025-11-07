  • 7 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Novembre 2025 -
Modica | Politica

Modica, il coordinatore provinciale Moscato: “Fratelli d’Italia parla con una sola voce. Stop a versioni distorte”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 07 novembre 2025 – Sulla situazione politica di Modica interviene il coordinatore provinciale di FdI Giovanni Moscato per sgomberare il campo da equivoci e da voci non rispondenti alla realtà.

“A Modica, così come nel resto della provincia, Fratelli d’Italia parla con una sola voce – dice Moscato -.Respingo al mittente qualsiasi tentativo di ingenerare confusione propalando falsità o cercando di insinuare spaccature inesistenti. Ho letto mie dichiarazioni riportate de relato mai rilasciate o di mie personali valutazioni mai fatte. Non ho mai avuto il piacere di sentire il sindaco di Modica quindi mi è complesso comprendere come abbia potuto riferire le mie parole. Chiaramente non entro nel merito perché altrimenti farei il gioco di altri che, magari, mal digeriscono la presenza del mio partito. Certamente un incontro tra il sindaco e un nostro tesserato di partito non può mai, e poi mai, essere oggetto di argomento in un tavolo politico dove si discute il futuro della città. Qualora il primo cittadino ne abbia l’intenzione saremo pronti ad ascoltarla”.

“È inammissibile che voci di corridoio o chiacchiere da bar vengano distorte artatamente per nuocere a FDI che è come sempre compatto, serio e propositivo e che ha partecipato a tavoli politici sempre alla luce del sole e in forma ufficiale. La nostra correttezza è riconosciuta da tutti e pretendiamo lo stesso da parte dei nostri interlocutori a tutti i livelli”, conclude il coordinatore provinciale.

582194
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube