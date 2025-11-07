Modica, il coordinatore provinciale Moscato: “Fratelli d’Italia parla con una sola voce. Stop a versioni distorte”

Modica, 07 novembre 2025 – Sulla situazione politica di Modica interviene il coordinatore provinciale di FdI Giovanni Moscato per sgomberare il campo da equivoci e da voci non rispondenti alla realtà.

“A Modica, così come nel resto della provincia, Fratelli d’Italia parla con una sola voce – dice Moscato -.Respingo al mittente qualsiasi tentativo di ingenerare confusione propalando falsità o cercando di insinuare spaccature inesistenti. Ho letto mie dichiarazioni riportate de relato mai rilasciate o di mie personali valutazioni mai fatte. Non ho mai avuto il piacere di sentire il sindaco di Modica quindi mi è complesso comprendere come abbia potuto riferire le mie parole. Chiaramente non entro nel merito perché altrimenti farei il gioco di altri che, magari, mal digeriscono la presenza del mio partito. Certamente un incontro tra il sindaco e un nostro tesserato di partito non può mai, e poi mai, essere oggetto di argomento in un tavolo politico dove si discute il futuro della città. Qualora il primo cittadino ne abbia l’intenzione saremo pronti ad ascoltarla”.

“È inammissibile che voci di corridoio o chiacchiere da bar vengano distorte artatamente per nuocere a FDI che è come sempre compatto, serio e propositivo e che ha partecipato a tavoli politici sempre alla luce del sole e in forma ufficiale. La nostra correttezza è riconosciuta da tutti e pretendiamo lo stesso da parte dei nostri interlocutori a tutti i livelli”, conclude il coordinatore provinciale.

