Politica | Ragusa

Nasce il Gruppo di Forza Italia al Consiglio Provinciale di Ragusa. Capogruppo Samuele Cultrera

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 07 novembre 2025 – Si è ufficialmente costituito il gruppo di Forza Italia presso il Consiglio provinciale di Ragusa, che sarà guidato dal giovane Samuele Cultrera, recentemente eletto capogruppo. Il nuovo gruppo include anche due figure di spicco del panorama politico locale: i sindaci di Ragusa e Modica, Peppe Cassì e Maria Monisteri, entrambi esponenti di Forza Italia.

Il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, ha espresso grande soddisfazione per questa elezione, dichiarando: “Con la nascita del gruppo di Forza Italia in un ente intermedio così importante come la Provincia, si rafforza la presenza del nostro partito sul territorio. Il fatto che il gruppo rappresenti il 50% della maggioranza relativa del Consiglio provinciale conferma la nostra crescita e radicamento. La scelta di un giovane come Samuele Cultrera alla guida del gruppo dimostra l’attenzione di Forza Italia verso le nuove generazioni e la valorizzazione di giovani capaci e motivati. Samuele ha dimostrato, sin dai suoi primi passi in politica da consigliere comunale, grande maturità e capacità di leadership”.

Anche l’onorevole Nino Minardo, deputato nazionale di Forza Italia, ha voluto sottolineare l’importanza di questa nomina: “Il partito continua a crescere e a radicarsi sul territorio, confermandosi come la casa dei moderati. La scelta di Samuele Cultrera come capogruppo è un segnale forte di rinnovamento e fiducia nelle nuove generazioni. Ringrazio i consiglieri Peppe Cassì e Maria Monisteri per aver sostenuto con convinzione questa elezione, dimostrando unità e coesione all’interno del gruppo”.

Visibilmente emozionato, Samuele Cultrera ha ringraziato per la fiducia ricevuta, dichiarando: “Assumere il ruolo di capogruppo di Forza Italia è per me un grande onore e una responsabilità importante. Ringrazio l’onorevole Minardo e il segretario provinciale Cugnata per il sostegno alla mia candidatura, nonché i colleghi consiglieri Cassì e Monisteri per la fiducia accordatami. Mi impegnerò con determinazione per guidare il gruppo in modo efficace, promuovendo il dialogo, la collaborazione e il radicamento dei nostri valori sul territorio”. Con questa nomina, Forza Italia si appresta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nell’ente provinciale, puntando su una leadership giovane e dinamica, in grado di affrontare con energia le sfide future.

© Riproduzione riservata

