giarratana | Sport

L’Asd Giarratana Volley maschile esordisce in casa, domenica la femminile va a Modica

Giarratana, 07 novembre 2025 – Esordio casalingo dell’Asd Giarratana Volley, domani, sabato 8 novembre, nel campionato di Serie C maschile. Il sestetto allenato da Gianluca Giacchi, dopo il bel successo ottenuto sabato scorso a Modica, è pronto a esordire in casa con la stessa tempra e determinazione per affrontare la Bricocity Galpe Home City Ragalna. Il match è in programma alle 17,30 alla palestra comunale. L’obiettivo è quello di dare continuità al primo risultato positivo ottenuto sul parquet della città della Contea e cercare, soprattutto, di fare crescere ulteriormente la squadra. I pallavolisti rossoblù ci credono sull’onda lunga dell’entusiasmo emerso durante l’incontro d’esordio della stagione che si è rivelato vincente e che ha fatto conquistare al gruppo i primi tre punti di questo torneo. I prossimi avversari, però, che hanno riposato nel precedente turno, sono tutt’altro da sottovalutare, avendo vinto il primo match della stagione in casa a mani basse contro l’Astra Stadium Catania. La partita, dunque, si annuncia assolutamente incerta.

Cerca di recuperare il terreno perduto, invece, la formazione femminile dell’Asd Giarratana Volley. Il sestetto guidato in panchina da Saro Corallo è atteso a Modica sul parquet dell’Asd Green sport. Si gioca domenica alle 17. Dopo il passo falso casalingo al cospetto dell’Aurora Siracusa, coach Corallo ha suonato la carica per le sue atlete e spera che, anche con l’innesto di nuovi supporti, la prestazione possa essere caratterizzata da un rendimento migliore rispetto al match casalingo con Siracusa che è costato la possibilità di andare a punti. L’Asd Green Sport Modica è comunque uno sparring partner tutt’altro che facile da battere avendo vinto in trasferta, sabato scorso, sul campo dell’Asd Volley Gela. Ci sarà bisogno di tutta la concentrazione di cui le atlete rossoblù sono capaci per spuntarla. “Speriamo – afferma il presidente Salvatore Pagano – che gli errori in occasione dei primi turni della nuova stagione siano serviti. Dobbiamo fare tesoro di tutto ciò che non è andato per crescere ancora”.

