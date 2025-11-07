  • 7 Novembre 2025 -
  • 7 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo, sbarco del 3 Novembre, in carcere tre scafisti egiziani

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 07 Novembre 2025 –  Tre extracomunitari di origine egiziana sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, in quanto gravemente indiziati del reato favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Lo scorso 3 Novembre, presso il Porto di Pozzallo, è giunta una imbarcazione con a bordo 72 migranti di nazionalità bangladese, soccorsa da una motovedetta della Capitaneria di Porto in quanto si era arenata nei pressi dell’Isola delle Correnti, a Portopalo.

Grazie all’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, è stato possibile ricostruire le fasi del viaggio del natante, proveniente dalla Libia, e di individuare quali scafisti i tre egiziani.

Pertanto, i tre sono stati associati presso la locale Casa Circondariale, e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

 

582212
© Riproduzione riservata

