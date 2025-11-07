  • 7 Novembre 2025 -
  • 7 Novembre 2025 -
Cronaca | Modica | Sport

Eccellenza B, Messana-Modica Calcio: big match ad alto rischio. Questura di Messina dispone misure speciali per i tifosi rossoblù

Tempo di lettura: 2 minuti

Messina, 07 Novembre 2025 – L’anticipo del campionato di Eccellenza Girone B di questo sabato, che vedrà di fronte Messana e Modica, non sarà solo una sfida di vertice in campo ma anche una partita sotto stretta osservazione fuori.

Dato il profilo di criticità dell’incontro, la Questura di Messina ha messo in atto specifiche disposizioni per la gestione dell’afflusso dei sostenitori ospiti, cercando di garantire la massima sicurezza.

Per i tifosi del Modica è stata disposta una limitazione sui tagliandi disponibili e rigide regole per l’acquisto:

  • Biglietti Disponibili: Solo 40 tagliandi saranno destinati al Settore Ospiti.
  • Costo: Il prezzo del biglietto è fissato a  12 euro.
  • Restrizioni: La vendita è riservata esclusivamente ai residenti nella Provincia di Ragusa.
  • Modalità di Acquisto: I biglietti sono nominali e possono essere acquistati solo ed esclusivamente presso il Ticket Point “Mojo Bar Tabacchi” in Via Risorgimento a Modica.
  • Orari: La prevendita sarà attiva a partire da domani, non prima delle ore 11:00, e si concluderà alle ore 19:00 di venerdì 7 novembre.
  • Obbligo Documento: Per l’acquisto è obbligatorio esibire un documento d’identità valido.

Un’atmosfera che si preannuncia elettrica, dunque, sia sul terreno di gioco, con due squadre di alta classifica pronte a darsi battaglia per i tre punti, sia sugli spalti, dove le misure della Questura mirano a contenere qualsiasi potenziale frizione.

© Riproduzione riservata

