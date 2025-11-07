Letteratura: il modicano Giuseppe Macauda torna in Libreria con “Indagini nel Borgo”

Modica, 07 Novembre 2025 – Giuseppe Macauda, penna modicana, celebra l’uscita del suo nuovo libro, il giallo “Indagini nel borgo”, definendola come il coronamento di un “piccolo sogno”. “Il risultato finale di un percorso faticoso e affascinante,” ha commentato Macauda.

Un ringraziamento speciale è andato alla Casa editrice ‘Progetto cultura’ di Roma e in particolare a Mauro Limiti per l’accoglienza e la professionalità. Macauda ha inoltre lodato la competenza di Mariabruna Antonucci, curatrice della Collana “Linea gialla”, per aver valorizzato i suoi racconti.

L’autore ha infine esteso la sua gratitudine ad amici, familiari e, soprattutto, ai lettori, la cui spinta costante si è rivelata il motore per continuare a scrivere.

