Terremoto giudiziario a Palermo: arresti domiciliari chiesti per Cuffaro, Romano e altri 16 indagati

PALERMO, 04 Novembre 2025 – La Procura della Repubblica di Palermo ha scosso il panorama politico-istituzionale siciliano chiedendo gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui nomi di spicco come l’ex presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro (oggi leader della DC), e il parlamentare di Noi Moderati, Saverio Romano. Tra gli indagati figura anche il deputato regionale all’Ars, Carmelo Pace.
Le accuse contestate, a vario titolo, sono pesantissime: associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione, in un’inchiesta che sembra ruotare attorno a un presunto sistema di appalti pilotati.
Interrogatorio Preventivo e Perquisizioni
I Carabinieri del ROS, come specificato in una nota diramata dal capo della Procura, Maurizio de Lucia, hanno notificato a tutti i 18 indagati l’invito a comparire davanti al GIP per l’interrogatorio preventivo.
