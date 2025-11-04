  • 4 Novembre 2025 -
  
Cronaca giudiziaria | News in primo piano

Terremoto giudiziario a Palermo: arresti domiciliari chiesti per Cuffaro, Romano e altri 16 indagati

  • 3
Tempo di lettura: 2 minuti

PALERMO, 04 Novembre 2025  – La Procura della Repubblica di Palermo ha scosso il panorama politico-istituzionale siciliano chiedendo gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui nomi di spicco come l’ex presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro (oggi leader della DC), e il parlamentare di Noi Moderati, Saverio Romano. Tra gli indagati figura anche il deputato regionale all’Ars, Carmelo Pace.

Le accuse contestate, a vario titolo, sono pesantissime: associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione, in un’inchiesta che sembra ruotare attorno a un presunto sistema di appalti pilotati.

Interrogatorio Preventivo e Perquisizioni

I Carabinieri del ROS, come specificato in una nota diramata dal capo della Procura, Maurizio de Lucia, hanno notificato a tutti i 18 indagati l’invito a comparire davanti al GIP per l’interrogatorio preventivo.

3 commenti

  2. Jack

    Ma l’elenco di questi 16 indagati è possibile averlo? Chiedo per tanti modicani che stanno soffrendo in silenzio e in particolare per il carissimo Amo Modica. Grazie

