  4 Novembre 2025
  4 Novembre 2025
Ragusa | Sindacale

Accordo tra la Cooperativa sociale Isola Iblea e la Fisascat Cisl

I dipendenti Osa e ausiliari dall’1 novembre in servizio a 36 ore settimanali
Ragusa, 04 novembre 2025 – Importante intesa tra la cooperativa sociale Isola Iblea e la Fisascat Cisl Ragusa Siracusa che segna un nuovo traguardo nel percorso di valorizzazione e tutela del personale impiegato presso la struttura Opera Pia di via Eugenio Criscione Lupis.
L’accordo, sottoscritto dalla presidente della cooperativa Stefania Malacria, dal segretario generale aggiunto della Fisascat Cisl Salvatore Scannavino e dal rappresentante sindacale aziendale Danilo Corasaniti, prevede un incremento dell’orario di lavoro per tutti i dipendenti con qualifica di Osa e ausiliari, che dal 1° novembre prestano servizio per 36 ore settimanali.
Si tratta di un risultato significativo, frutto di un percorso di stabilizzazione occupazionale che negli ultimi anni ha consentito alla cooperativa di garantire a tutti i lavoratori un contratto a tempo indeterminato. Un segnale controcorrente in un contesto in cui, in molte realtà del settore, si tende sempre più a ricorrere a forme di part-time e flessibilità riduttiva. In questo caso, invece, la scelta è stata quella di rafforzare la stabilità e la dignità del lavoro, riconoscendo il valore e l’impegno quotidiano del personale.
«L’accordo – commenta il segretario Scannavino – rappresenta un passo concreto verso una maggiore equità e sicurezza per i lavoratori. È il frutto di un dialogo costruttivo che mette al centro le persone e la qualità dei servizi, restituendo dignità e prospettiva a chi, ogni giorno, opera con professionalità e dedizione all’interno della struttura».
La Fisascat Cisl Ragusa Siracusa esprime viva soddisfazione per l’intesa raggiunta e ringrazia la cooperativa per il clima di collaborazione e responsabilità che ha reso possibile questo importante risultato, auspicando che la stessa visione possa continuare a orientare le relazioni sindacali future.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

