Pozzallo. Incontro tecnico al Comune sui lavori presso il Lungomare Raganzino

Pozzallo, 04 novembre 2025 – Riunione operativa a Palazzo di Città sul progetto di ammodernamento del Lungomare di Raganzino (IV stralcio). Quasi tutte le procedure burocratiche si sono concluse. Dopo i primi 3 stralci, si realizza così un altro lotto, il penultimo, che va da via A. Diaz a via A. Saffi.

Sarà sostituita la vecchia pavimentazione, installata una nuova illuminazione artistica, rimodulate e sistemate alcune aiuole con nuove piantumazioni di siepi e alberi, inoltre sarà realizzata la predisposizione della cosiddetta fontana a raso-pavimento che sarà completata con il V stralcio, oltre alla collocazione di nuovi sedili, giochi, ecc… L’Amministrazione Comunale ha chiesto all’Impresa aggiudicataria dell’appalto di iniziare i lavori al più presto, possibilmente entro la fine del corrente mese, per concluderli prima della stagione estiva a tarda primavera.

È pronto già il progetto dell’ultimo lotto fino all’Anfiteatro di Raganzino, che sicuramente sarà finanziato a breve con i progetti europei del SIRU.

Al lavoro sempre per una Pozzallo più gradevole, più moderna e più bella.

