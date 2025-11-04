Minorenne in fuga con 160 grammi di hashish: 15enne denunciato a Vittoria

VITTORIA, 04 novembre 2025 – Azione concitata nella tarda serata di ieri in Via Garibaldi, dove una volante del Commissariato di Polizia di Stato di Vittoria ha interrotto quella che si è rivelata essere un’attività di spaccio, denunciando un ragazzo di soli 15 anni.

Nel corso di un’ordinaria attività di controllo del territorio, gli agenti hanno incrociato un motoveicolo con a bordo due individui che, alla vista della pattuglia, hanno immediatamente accelerato bruscamente, tentando di dileguarsi.

L’inseguimento si è concluso poco dopo con il raggiungimento del mezzo. A quel punto, uno dei due occupanti, un giovane di 15 anni, ha tentato prima di nascondersi tra due auto parcheggiate e, una volta scoperto, si è dato a una precipitosa fuga a piedi, ignorando i ripetuti ordini di Alt della Polizia.

Il borsello ‘volante’ e il tirapugni

Durante la corsa disperata, nel tentativo di disfarsi delle prove, il quindicenne ha lanciato un borsello all’interno del cortile di un’abitazione vicina. Gli operatori, che sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo poco dopo, hanno recuperato il borsello: al suo interno sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti complessivamente 160 grammi di hashish.

La perquisizione sul giovane ha inoltre portato al ritrovamento di un tirapugni in metallo.

Alla luce dei fatti, il minore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania per ben tre capi d’accusa: detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di oggetti atti ad offendere. Un promemoria brutale che la fretta, specialmente se armata, non porta lontano.

