  • 2 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Volley. La Green Sport Modica vince al debutto, a Gela finisce 3 a 1

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 02 novembre 2025 – Inizia con una vittoria il campionato di serie D/F per la Green Sport che vince 3 a 1 contro la formazione della Asd Volley Gela.
Nel match andato in scena al Pala Livatino la formazione modicana parte subito forte e con una buona trama di gioco riesce a far suo il primo set con il punteggio di 25/12.
Nel secondo set coach Borgese invita la squadra a mantenere alta la concentra, recependo il messaggio Capitan Melilli & Co fanno loro il set per 25/13.
Avanti 2 a 0, la compagine modicana prova a chiudere i conti del match ma il coach della squadra di casa Tandurella non ci stà scuote le sue che si portano in vantaggio di ben 9 punti fissando il punteggio sul 21/12, sembra finita ma la formazione del trio Borgese-Failla e Pellegrino recupera lo svantaggio portandosi sul 23 pari ad avere la meglio però è la formazione di casa che fa suo il set 25/23 e riapre il match.
Nel quarto set le atlete modicane ritrovano la concentrazione e con una buona fase di attacco-ricezione-difesa fanno loro il set 25/13 e portano a casa l’intera posta in palio.
Da lunedì la squadra sarà già al lavoro per preparare il debutto casalingo di domenica 9 novembre, al Geodetico della sorda arriva l’Asd Giarratana Volley.

Asd Volley Gela Ecoplast 1 – Asd Green Sport Modica 3 (12/25;13/25;25/23;13/25)

581693
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube