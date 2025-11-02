Volley. La Green Sport Modica vince al debutto, a Gela finisce 3 a 1

Modica, 02 novembre 2025 – Inizia con una vittoria il campionato di serie D/F per la Green Sport che vince 3 a 1 contro la formazione della Asd Volley Gela.

Nel match andato in scena al Pala Livatino la formazione modicana parte subito forte e con una buona trama di gioco riesce a far suo il primo set con il punteggio di 25/12.

Nel secondo set coach Borgese invita la squadra a mantenere alta la concentra, recependo il messaggio Capitan Melilli & Co fanno loro il set per 25/13.

Avanti 2 a 0, la compagine modicana prova a chiudere i conti del match ma il coach della squadra di casa Tandurella non ci stà scuote le sue che si portano in vantaggio di ben 9 punti fissando il punteggio sul 21/12, sembra finita ma la formazione del trio Borgese-Failla e Pellegrino recupera lo svantaggio portandosi sul 23 pari ad avere la meglio però è la formazione di casa che fa suo il set 25/23 e riapre il match.

Nel quarto set le atlete modicane ritrovano la concentrazione e con una buona fase di attacco-ricezione-difesa fanno loro il set 25/13 e portano a casa l’intera posta in palio.

Da lunedì la squadra sarà già al lavoro per preparare il debutto casalingo di domenica 9 novembre, al Geodetico della sorda arriva l’Asd Giarratana Volley.

Asd Volley Gela Ecoplast 1 – Asd Green Sport Modica 3 (12/25;13/25;25/23;13/25)

