Polemica sul “Pietro Scollo” di Modica. Floridia (DC) accusa l’Amministrazione: “Dimenticate le origini del progetto”

MODICA, 02 Novembre 2025 – L’inaugurazione ufficiale del Polisportivo “Pietro Scollo” di Modica, tenutasi il primo novembre, è macchiata da una polemica politica. Nonostante la soddisfazione per la riapertura di un impianto cruciale per la città, la consigliera comunale di opposizione Rita Floridia (Gruppo DC) ha criticato aspramente l’attuale Amministrazione Monisteri per non aver fatto alcun riferimento al lavoro propedeutico avviato dieci anni fa.

Floridia ha sottolineato che il progetto di riqualificazione del centro polisportivo “Caitina” affonda le radici nella prima legislatura dell’ex sindaco Ignazio Abbate (2014), quando lei ricopriva l’incarico di assessore allo Sport. “Uno dei tanti obiettivi prioritari della nostra Amministrazione dice – fu proprio la riqualificazione e la riapertura del centro polisportivo “Caitina”, resa possibile grazie al recupero di un finanziamento regionale che sarebbe andato perso“.

Floridia ha specificato che il risultato è frutto di un “intenso lavoro di amministrativi e tecnici”, condotto in sinergia con gli allora assessori Giorgio Linguanti (Lavori Pubblici) e Giorgio Belluardo (Urbanistica).

Gli interventi, proseguiti nei mandati successivi, sono culminati con i recenti lavori finanziati tramite fondi PNRR e con un contributo comunale di $190.000$ euro disposto dall’Amministrazione in carica.

La consigliera Floridia ha definito il risultato un “traguardo importante, ma frutto di un percorso lungo, iniziato oltre dieci anni fa”, e ha lanciato un monito: “La politica dovrebbe imparare ad apprezzare e a ringraziare anche il lavoro di chi è venuto prima.”

Nonostante la mancanza di riconoscimenti, Floridia e i colleghi dell’opposizione hanno comunque preso parte alla cerimonia, ribadendo un concetto di responsabilità civica: “Abbiamo scelto di partecipare all’inaugurazione nella convinzione che le infrastrutture pubbliche appartengano a tutta la città e che i risultati, quando raggiunti, debbano essere motivo di orgoglio collettivo, non di divisione politica.”

La consigliera conclude esprimendo soddisfazione per il ritorno del Campo sportivo “Pietro Scollo” a disposizione della comunità, ma con la riserva di non voler dimenticare “da dove siamo partiti e quanto impegno è stato necessario per arrivare fin qui».

