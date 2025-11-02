  • 2 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Novembre 2025 -
Modica | Politica

Polemica sul “Pietro Scollo” di Modica. Floridia (DC) accusa l’Amministrazione: “Dimenticate le origini del progetto”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 02 Novembre 2025 – L’inaugurazione ufficiale del Polisportivo “Pietro Scollo” di Modica, tenutasi il primo novembre, è  macchiata da una polemica politica. Nonostante la soddisfazione per la riapertura di un impianto cruciale per la città, la consigliera comunale di opposizione Rita Floridia (Gruppo DC) ha criticato aspramente l’attuale Amministrazione Monisteri per non aver fatto alcun riferimento al lavoro propedeutico avviato dieci anni fa.

Floridia ha sottolineato che il progetto di riqualificazione del centro polisportivo “Caitina” affonda le radici nella prima legislatura dell’ex sindaco Ignazio Abbate (2014), quando lei ricopriva l’incarico di assessore allo Sport. “Uno dei tanti obiettivi prioritari della nostra Amministrazione  dice – fu proprio la riqualificazione e la riapertura del centro polisportivo “Caitina”, resa possibile grazie al recupero di un finanziamento regionale che sarebbe andato perso“.

Floridia ha specificato che il risultato è frutto di un “intenso lavoro di amministrativi e tecnici”, condotto in sinergia con gli allora assessori Giorgio Linguanti (Lavori Pubblici) e Giorgio Belluardo (Urbanistica).

Gli interventi, proseguiti nei mandati successivi, sono culminati con i recenti lavori finanziati tramite fondi PNRR e con un contributo comunale di $190.000$ euro disposto dall’Amministrazione in carica.

La consigliera Floridia ha definito il risultato un “traguardo importante, ma frutto di un percorso lungo, iniziato oltre dieci anni fa”, e ha lanciato un monito: “La politica dovrebbe imparare ad apprezzare e a ringraziare anche il lavoro di chi è venuto prima.”

Nonostante la mancanza di riconoscimenti, Floridia e i colleghi dell’opposizione hanno comunque preso parte alla cerimonia, ribadendo un concetto di responsabilità civica: “Abbiamo scelto di partecipare all’inaugurazione nella convinzione che le infrastrutture pubbliche appartengano a tutta la città e che i risultati, quando raggiunti, debbano essere motivo di orgoglio collettivo, non di divisione politica.”

La consigliera conclude esprimendo soddisfazione per il ritorno del Campo sportivo “Pietro Scollo” a disposizione della comunità, ma con la riserva di non voler dimenticare “da dove siamo partiti e quanto impegno è stato necessario per arrivare fin qui».

581700
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube