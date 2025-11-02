Eccellenze a Modica: tre studenti del Liceo “Verga” selezionati per l’Orchestra Nazionale

MODICA, 02 Novembre 2025 – Il Liceo Musicale “Giovanni Verga” di Modica celebra un nuovo e prestigioso traguardo: tre suoi talentuosi alunni sono stati selezionati per far parte della rinomata Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, l’ensemble che riunisce le migliori giovani promesse musicali d’Italia.

I tre studenti che portano alto il nome dell’istituto modicano sono Giovanni Corallo (corno), allievo del Prof. Salvatore Incatasciato, Alessio Puglisi (violoncello), allievo del Prof. Jascha Parisi, e Biagio Cardella (trombone), allievo del Prof. Paolo Ilacqua.

Il primo impegno ufficiale per la formazione si è tenuto a Roma, dove l’Orchestra si è esibita giovedì 30 ottobre presso il prestigioso Auditorium della Conciliazione.

L’occasione era di grande rilievo: il Giubileo del Mondo Educativo, tenutosi alla presenza di Papa Leone XIV. L’ensemble era composto da ben 91 giovani musicisti, tra i quali Giovanni Corallo ha ricoperto il ruolo di cornista.

Alla celebrazione erano presenti importanti autorità, tra cui il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il Presidente Indire Francesco Manfredi, a sottolineare il profondo valore formativo e simbolico dell’iniziativa.

Il riconoscimento ottenuto dai tre studenti conferma l’elevata qualità del percorso didattico offerto dal Liceo Musicale “Giovanni Verga”, che da anni forma giovani che si distinguono a livello nazionale e oltre.

Ne è un esempio il recente e straordinario successo dell’ex alunna Lucia Gurrieri, già allieva di corno del Prof. Incatasciato, che pochi giorni fa ha vinto il concorso per il ruolo di Primo Corno Assistente presso la prestigiosa Staatsorchester Braunschweig in Germania. Un traguardo che la colloca stabilmente nel panorama dei musicisti professionisti europei.

A commentare i risultati è il Dirigente Scolastico, Prof. Alberto Moltisanti: «Questi successi non rappresentano soltanto motivo di orgoglio per il nostro istituto, ma testimoniano la serietà di un progetto educativo fondato su competenza, impegno e passione. Vedere i nostri studenti esibirsi a Roma… e sapere che i nostri ex allievi ottengono ruoli di prestigio nelle più importanti orchestre europee, conferma la validità del lavoro svolto da docenti e studenti. Il Liceo Musicale “Verga” continuerà a essere fucina di talenti e luogo in cui la musica diventa strumento di crescita personale, culturale e professionale.»

Il Liceo Musicale “Giovanni Verga” rinnova così la propria missione di promozione dell’eccellenza e della cultura musicale, investendo con successo nel futuro dei suoi giovani.

