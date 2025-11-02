Calcio. Riapertura dello stadio col cuore. Bonanno decide il Derby Ibleo tra Modica e Vittoria

MODICA 1

VITTORIA 0

RETE: 76’ Bonanno

Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa, Asero (76′ Misseri), Savasta (61′ Belluso), Simone Brugaletta (62′ Incatasciato), Alioto (93′ Nicolò Brugaletta), Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Belluso, Nicolò Brugaletta, Misseri, Torregrossa, Torres, Salvatore. Allenatore: Filippo Raciti

Vittoria Calcio: Malandrino, Lo Pizzo (81′ Purita), Cappello (57′ Cacciola), Bossa, Zappala, Amenta, Russotto, Solomon, Vitelli (81′ Ankovic), Cocimano, Lucarelli (65′ Francofonte). Panchina: Di Carlo, Purita, Cacciola, Welle, Francofonte, Leggio, Accezza, Sferrazza, Ankovic. Allenatore: Giovanni Campanella.

Ammoniti: Sangare, Asero, Sessa, Bonanno (M), Cappello, Lucarelli, Cocimano, Bossa (V)

MODICA, 02 Novembre 2025 – Miglior esordio non poteva esserci per il rinnovato stadio “Pietro Scollo” di Modica. I rossoblu hanno inaugurato l’impianto con una vittoria di prestigio, battendo per 1-0 i “cugini” del Vittoria nel sentito derby ibleo, valido per l’ottavo turno del campionato di Eccellenza Sicilia, Girone B.

La partita è stata, come da previsioni, combattuta ed equilibrata. Il momento clou è arrivato al 76° minuto: un assist preciso di Valenca ha trovato pronto Bonanno, che ha insaccato la rete decisiva, facendo esplodere di gioia il pubblico presente per la prima partita ufficiale nel “nuovo” stadio. Pochi minuti dopo, lo stesso Bonanno ha sfiorato il raddoppio, a testimonianza della determinazione del Modica nel finale. Con questo successo i rossoblu agganciano la vetta.

Primo tempo iniziato bene dai rossoblù di mister Raciti, ma la prima vera occasione arriva sui piedi del nuovo arrivato Russotto che trova un pronto Romano a negargli il gol. Sulla ripartenza il Modica si fa subito pericoloso con Asero che si fa trovare pronto in area per sfiorare il gol del vantaggio. Al 18’ ancora Vittoria in avanti questa volta con Cocimano che prova un tiro da fuori sfiorando la traversa. Sul finale di tempo il pallone giusto arriva sui piedi di Savasta che prova a girarsi ma il tiro è risultato lento e facile da parare per Malandrino.

Nella ripresa ci prova subito Valenca con un’ottima conclusione che viene mandata in angolo. Le due squadre continuano a darsi battaglia in tutte le zone del campo e al 18’ arriva il primo guizzo della ripresa per il Vittoria, questa volta è Solomon a provare la conclusione da fuori ma il pallone finisce alto anche se di poco. Pochi minuti più tardi ci prova anche Cocimano dalla stessa mattonella, il suo pallone finisce di poco fuori per la disperazione dell’attaccante biancorosso. Al 22’ grande occasione per Bonanno che da pochi passi prova ad ingannare il portiere avversario che però si trova sulla traiettoria e devia fuori dai pali. Al 31’ però l’estremo difensore nulla può su un colpo di testa di Bonanno servito da Valenca, un gol che ha fatto esplodere il Pietro Scollo in una giornata di festa unica. Sul finale i rossoblù contengono bene le incursioni degli avversari e si regalano una vittoria fondamentale.

RISULTATI

Gioiosa – Nebros 2 – 2

Leonfortese – Messana 1 – 2

Atl. Catania – Avola 1 – 0

Leonzio – Giarre 3 – 1

Modica – Vittoria 1 – 0

Palazzolo – Melilli 1 – 1

Mazzarrone – Rismarino 6 – 1

Acquadolcese – Niscemi 0 – 0

CLASSIFICA

Messana, Modica e Avola 19

Atletico Catania 17

Leonzio 16

Vittoria 15

Gioiosa e Mazzarrone 13

Rosmarino 12

Niscemi 9

Nebros 6

Acquadolcese e Giarre 5

Palazzolo e Leonfortese 4

Melilli 3

