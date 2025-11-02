Incidente sulla Litoranea Donnalucata-Cava d’Aliga: scontro tra auto e calesse, un ferito

DONNALUCATA (Scicli), 02 Novembre 2025 – Incidente stradale questa mattina sulla litoranea che collega Donnalucata con Cava d’Aliga, nel comune di Scicli. L’impatto, verificatosi lungo il rettilineo che unisce le due borgate, ha visto coinvolti un’autovettura e un calesse.

L’episodio si è rivelato critico per l’occupante del calesse. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo, presumibilmente accecato dai raggi del sole, non si sarebbe accorto della presenza dell’auto e sarebbe andato a impattare violentemente contro di essa, finendo poi a terra.

Fortunatamente, nessun danno è stato riportato dal cavallo che trainava il calesse.

Immediato l’intervento sul posto dell’equipe del 118, che ha prestato i primi soccorsi al ferito. L’uomo è stato successivamente prelevato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione da parte dei sanitari.

Per quanto riguarda il mezzo di trasporto e l’animale, il cavallo e il relativo calesse sono stati recuperati con l’utilizzo di un camion per essere trasferiti e riportati nella proprietà di provenienza.

foto Franco Assenza

Salva