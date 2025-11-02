  • 2 Novembre 2025 -
  • 2 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Incidente sulla Litoranea Donnalucata-Cava d’Aliga: scontro tra auto e calesse, un ferito

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

DONNALUCATA (Scicli), 02 Novembre 2025 – Incidente stradale questa mattina sulla litoranea che collega Donnalucata con Cava d’Aliga, nel comune di Scicli. L’impatto, verificatosi lungo il rettilineo che unisce le due borgate, ha visto coinvolti un’autovettura e un calesse.

L’episodio si è rivelato critico per l’occupante del calesse. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo, presumibilmente accecato dai raggi del sole, non si sarebbe accorto della presenza dell’auto e sarebbe andato a impattare violentemente contro di essa, finendo poi a terra.

Fortunatamente, nessun danno è stato riportato dal cavallo che trainava il calesse.

Immediato l’intervento sul posto dell’equipe del 118, che ha prestato i primi soccorsi al ferito. L’uomo è stato successivamente prelevato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione da parte dei sanitari.

Per quanto riguarda il mezzo di trasporto e l’animale, il cavallo e il relativo calesse sono stati recuperati con l’utilizzo di un camion per essere trasferiti e riportati nella proprietà di provenienza.

 

foto Franco Assenza

581690
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

