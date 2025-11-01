Ragusa. Situazione sempre più critica nel centro storico. La proposta di Firrincieli

Ragusa, 01 novembre 2025 – “La situazione del centro storico di Ragusa è critica e non possiamo più ignorarla. Non si tratta di addossare responsabilità a nessuno, ma di prendere atto che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe”. Così interviene Sergio Firrincieli, consigliere comunale di Ragusa, in merito al crescente stato di difficoltà che vive il cuore della città, a maggior ragione dopo l’ultimo accoltellamento di corso Italia.

“Pur riconoscendo l’impegno profuso dalle forze dell’ordine, che svolgono il loro lavoro con dedizione, è evidente che manca una strategia politica di fondo. Abbiamo ascoltato parole, propositi e buone intenzioni da parte dell’amministrazione comunale, ma i fatti concreti tardano ad arrivare. Le narrazioni positive non bastano più: i riscontri reali sul territorio sono assenti”.

Firrincieli sottolinea la necessità di un cambio di passo: “L’emergenza che stiamo vivendo richiede un’azione straordinaria. L’ultima convocazione dei residenti da parte del sindaco è stata un primo passo, ma non sufficiente. Proponiamo la costituzione di un comitato cittadino che includa rappresentanti dei residenti, delle associazioni di categoria, delle forze politiche presenti in Consiglio comunale e, naturalmente, dell’amministrazione. Ma è anche utile la presenza di rappresentanti delle etnie che si sono insediate nel centro storico così come del mondo della scuola e della Chiesa. Sarebbe utile, inoltre, coinvolgere anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, per un’analisi condivisa dei problemi e la definizione di possibili soluzioni. Il discorso è ampio e complesso e non è possibile relegarlo solo alla repressione”.

“Abbiamo bisogno di un confronto serrato e costruttivo, senza arroccamenti e nel rispetto reciproco dei ruoli istituzionali. Solo attraverso un dialogo aperto e collaborativo possiamo sperare di salvare il centro storico di Ragusa dal rischio concreto di un declino irreversibile. I problemi sono molti e complessi, ma con il contributo di tutti possiamo ancora fare la differenza” conclude Firrincieli.

