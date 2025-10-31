Ragusa. Riattivati servizi fondamentali nell’attività di raccolta. Caruso: “Segnalare serve”

Ragusa, 31 ottobre 2025 – “Segnalare serve”. Questo il messaggio che si fa eco in queste ore tra le strade di Ragusa, a conferma di quanto la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa fare la differenza. A seguito di una denuncia che la consigliera comunale Rossana Caruso ha rivolto direttamente all’assessore all’Ambiente, Mario D’Asta, è arrivata infatti una pronta risposta: la ditta incaricata della gestione dell’attività di raccolta ha comunicato ufficialmente la riattivazione di alcuni servizi fondamentali per la città. A partire da lunedì 3 novembre, cittadini e imprese potranno nuovamente conferire legno e inerti presso i Centri comunali di raccolta (Ccr), ripristinando così una pratica essenziale per la gestione corretta di questi materiali. Ma non finisce qui. Da mercoledì 5 novembre, sarà operativo anche il servizio di conferimento dei Rifiuti urbani pericolosi (Rup), come farmaci scaduti, pile esauste e toner. Questo comporterà il ritorno dei contenitori dedicati presso le farmacie e i principali punti di raccolta dislocati sul territorio cittadino, facilitando il corretto smaltimento di questi rifiuti speciali e riducendo i rischi per l’ambiente e la salute pubblica.

“Un ringraziamento – continua Caruso – all’assessore D’Asta, la cui attenzione alla mia segnalazione ha permesso di ristabilire servizi cruciali per la nostra comunità. Continuerò a mantenere alta l’attenzione e a segnalare con spirito costruttivo tutte le criticità, nella convinzione che solo attraverso l’impegno e il senso civico sia possibile costruire una città più pulita, efficiente e rispettosa dei suoi cittadini”. Un invito, dunque, a non restare indifferenti: perché segnalare serve davvero.

