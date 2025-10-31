Scicli, Iv: “Per il prossimo Natale, si organizzino eventi di richiamo”

Scicli, 31 ottobre 2025 – Si avvicina il periodo natalizio e con esso le aspettative della cittadinanza e degli operatori economici per un calendario di eventi capace di valorizzare il patrimonio culturale e turistico della città. La consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, interviene sul tema, esprimendo riflessioni e auspici legati all’organizzazione delle prossime festività. “Bene la manifestazione di interesse recentemente pubblicata dal Comune – dichiara Buscema – ma mi auguro che si agisca in modo consequenziale. Le associazioni del territorio hanno sempre dimostrato presenza e prontezza, ma troppo spesso sono state lasciate sole. È fondamentale che questa volta i paventati aiuti economici, previsti dal bando, siano realmente messi a disposizione di queste realtà, che rappresentano l’unica vera risorsa per la creazione di eventi capaci di attrarre pubblico e valorizzare la città”.

La consigliera pone l’accento sull’importanza di una collaborazione efficace tra amministrazione e associazionismo: “Mi auguro che il Comune non si limiti a un ruolo passivo e, soprattutto, non imponga veti che possano ostacolare l’iniziativa delle realtà locali. È necessario che, accanto all’impegno delle associazioni, l’amministrazione organizzi almeno 2-3 eventi di richiamo, capaci di fungere da corollario e da volano per l’intero calendario delle festività. Non basta affidarsi solo all’associazionismo per garantire un’offerta culturale adeguata”. Buscema allarga lo sguardo al contesto provinciale e regionale, evidenziando la crescita del settore turistico e dell’ospitalità: “Nella nostra provincia e in quella limitrofa di Siracusa continuano a nascere strutture ricettive importanti. Ci stiamo interrogando su proposte e strategie all’altezza di questa nuova economia da attrarre? È il momento di puntare su eventi e iniziative che possano davvero fare la differenza”. Un ulteriore spunto critico riguarda l’organizzazione amministrativa interna: “A distanza di circa due mesi, le deleghe dell’assessore Falla sono ancora nelle mani del sindaco. Questo ritardo non può non avere ricadute sull’organizzazione delle attività natalizie e sulla pianificazione delle iniziative per la prossima estate. È fondamentale agire con tempestività e visione”. Infine, un augurio che suona anche come un monito: “Mi auguro che il Natale che è alle porte sia all’altezza delle numerose aspettative della nostra comunità, perché Scicli merita eventi capaci di valorizzare le sue eccellenze e di creare un’atmosfera unica per residenti e visitatori”.

