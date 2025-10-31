L’Avimecc Volley Modica pronta all’esordio casalingo, domenica al “PalaRizza” arriva Galatone

Modica, 31 ottobre 2025 – L’attesa dei tifosi modicani sta per terminare. Domenica, infatti, alle 18 al “PalaRizza” di Modica Alta, l’Avimec Modica farà il suo debutto casalingo ospitando la Green Volley Galatone dell’ex Willy Padura Diaz, nel match valido per la seconda giornata del girone Blu del campionato di serie A3.

Una partita importante per i “Galletti” di coach Enzo Distefano, che hanno voglia di riscattare la battuta d’arresto arrivata la prima giornata sul campo della EnergyTime Campobasso, dopo che Chillemi e compagni erano riusciti ad andare avanti di due set. Poi il problema fisico di Lugli, le continue interruzioni del gioco e il calo di concentrazione, unito alla reazione d’orgoglio del sestetto molisano, hanno cambiato l’inerzia del match e i biancoazzurri si sono dovuti accontentare di portare a casa un punto. Ora si volta pagina e si ci concentra sulla sfida al Galatone.

“La sconfitta di Campobasso è stata già archiviata – spiega coach Distefano – facendo un’analisi attenta dove era necessario, correggendo e limando i dettagli che andavano rivisti, ora siamo pronti per la prima ufficiale davanti ai nostri tifosi. Avremo di fronte Galatone, squadra agguerrita seppur una neopromossa. Tra le file di Galatone – continua – gioca l’ex Padura Diaz, atleta di cui conosciamo molto bene il valore tecnico e umano, lui è un trascinatore e sicuramente da ex giocherà una delle sue migliori partite. Galatone, però non è solo Padura Diaz, nelle sue fila, infatti, annovera gente esperta come Giuliani e Kindgard. Pur perdendo in tre set contro Reggio Calabria– sottolinea – hanno ben figurato e in diversi momenti della partita hanno giocato quasi alla pari, quindi li affronteremo con la giusta attenzione e sempre a testa alta, perchè sappiamo che in questo campionato non si può ne sottovalutare, ma neanche sopravalutare nessun avversario. Vincendo 2 – 0 in un campo difficile come quello di Campobasso -conclude Enzo Distefano – per poi perdere al tiebreak ha lasciato sicuramente un pizzico di amarezza, ora siamo subito pronti a rifarci, ma dobbiamo stare attenti perchè Galatone è una bella squadra. Una vittoria cancellerebbe sicuramente la sfortunata trasferta di sabato scorso e potrebbe rilanciarci in un cammino ben diverso”.

Tra i più motivati della rosa modicana c’è sicuramente il centrale Fabrizio Garofolo, di ritorno nella città della Contea dopo qualche anno dalla prima volta in biancoazzurro.

“Quella contro Galatone -spiega Garofolo – sarà per noi una partita importante. Siamo reduci da una sconfitta che ci brucia per come è arrivata, perchè stare avanti di due set e poi essere rimontati fa sempre un po’ male, quindi domenica al “PalaRizza”, faremo di tutto per portare a casa i tre punti. A Campobasso – continua – c’è stato un calo di attenzione, ma loro sono migliorati molto durante la partita, soprattutto in ricezione e in battuta e ci hanno messo in difficoltà, anche perchè noi siamo calati molto soprattutto al servizio. Ora abbiamo lavorato e stiamo continuando a farlo proprio sulla battuta, per evitare di ripetere lo stesso errore commesso a Campobasso, perchè domenica con Galatone sarà molto importante partire bene in battuta, staccare palla dalla rete e poi si vedrà. Invito il popolo modicano a venire a sostenerci – conclude Fabrizio Garofolo – perchè il supporto dei nostri tifosi è fondamentale, quindi vi aspettiamo in tanti al “PalaRizza” a sostenerci”.

