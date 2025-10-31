  • 31 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 31 Ottobre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano | Pozzallo | Ragusa | Vittoria

Sicurezza ad Halloween: maxi sequestro della Guardia di Finanza tra Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, Modica, Vittoria, Pozzallo, 31 Ottobre 2025 – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa ha intensificato i controlli sul territorio in vista della festività di Halloween, portando a un significativo sequestro di articoli non conformi e alla segnalazione di diversi titolari di attività commerciali.

Nei giorni scorsi, i finanzieri hanno sequestrato 5.500 prodotti e segnalato amministrativamente 5 titolari di esercizi commerciali operanti tra Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo.

L’azione si inserisce in un piano mirato alla tutela della salute dei cittadini. In particolare, il sequestro amministrativo ha riguardato una vasta gamma di articoli pronti per la vendita, tra cui maschere, costumi, decorazioni e accessori a tema.

La motivazione principale del sequestro risiede nella mancanza delle informazioni obbligatorie per il consumatore. Tali prodotti risultavano privi di indicazioni essenziali, quali le precauzioni d’uso, i materiali utilizzati e la descrizione in lingua italiana.

Queste mancanze sono cruciali per permettere ai consumatori di rilevare l’eventuale presenza di sostanze nocive o allergeni.

I 5 responsabili delle attività commerciali coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. L’importo massimo previsto per tali violazioni può arrivare fino a 25.823 euro.

L’operazione condotta dalla Guardia di finanza iblea sottolinea il costante impegno del Corpo nella prevenzione e repressione della vendita e distribuzione di prodotti non conformi e non sicuri. L’obiettivo è duplice: tutelare il mercato legale, le imprese regolari e, soprattutto, la sicurezza dei consumatori finali.

581527
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube