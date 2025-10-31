Sicurezza ad Halloween: maxi sequestro della Guardia di Finanza tra Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo

Ragusa, Modica, Vittoria, Pozzallo, 31 Ottobre 2025 – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa ha intensificato i controlli sul territorio in vista della festività di Halloween, portando a un significativo sequestro di articoli non conformi e alla segnalazione di diversi titolari di attività commerciali.

Nei giorni scorsi, i finanzieri hanno sequestrato 5.500 prodotti e segnalato amministrativamente 5 titolari di esercizi commerciali operanti tra Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo.

L’azione si inserisce in un piano mirato alla tutela della salute dei cittadini. In particolare, il sequestro amministrativo ha riguardato una vasta gamma di articoli pronti per la vendita, tra cui maschere, costumi, decorazioni e accessori a tema.

La motivazione principale del sequestro risiede nella mancanza delle informazioni obbligatorie per il consumatore. Tali prodotti risultavano privi di indicazioni essenziali, quali le precauzioni d’uso, i materiali utilizzati e la descrizione in lingua italiana.

Queste mancanze sono cruciali per permettere ai consumatori di rilevare l’eventuale presenza di sostanze nocive o allergeni.

I 5 responsabili delle attività commerciali coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. L’importo massimo previsto per tali violazioni può arrivare fino a 25.823 euro.

L’operazione condotta dalla Guardia di finanza iblea sottolinea il costante impegno del Corpo nella prevenzione e repressione della vendita e distribuzione di prodotti non conformi e non sicuri. L’obiettivo è duplice: tutelare il mercato legale, le imprese regolari e, soprattutto, la sicurezza dei consumatori finali.

