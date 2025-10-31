La Prefettura di Ragusa organizza la Giornata dell’Unità e delle Forze Armate

Ragusa, 31 ottobre 2025 – Il prossimo 4 novembre, in concomitanza con la cerimonia nazionale presieduta in Roma dal Signor Presidente della Repubblica, anche nella città di Ragusa avrà luogo, nella Piazza San Giovanni, la tradizionale manifestazione celebrativa dedicata all’Unità Nazionale ed alle Forze Armate, con inizio alle ore 11:00, di cui si acclude il relativo programma.

Atteso il particolare rilievo della celebrazione, il Prefetto auspica la più ampia e calorosa partecipazione da parte della cittadinanza, quale segno di condivisione dei valori comuni, appartenenza e identità nazionale.

Ore 11.00: Inizio della cerimonia

A seguire: Alzabandiera ed esecuzione dell’Inno di Mameli

Lettura dei messaggi istituzionali

Onori ai Caduti e deposizione della corona

Con l’occasione, alcune vetrine del centro storico saranno allestite con uniformi, cimeli, medaglie e documenti sul tema appartenenti alle Forze Armate, Forze di polizia, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana, Polizia locale e collezionisti privati.

Salva