Ispica. La Giunta approva il Piano abbattimento barriere architettoniche

Ispica, 31 ottobre 2025 – Grazie al contributo dell’Assessorato Regionale e del Dipartimento della Famiglia delle Politiche Sociali anche ad Ispica è stato possibile progettare il PEBA – Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Decreto di finanziamento ha messo a disposizione del Comune di Ispica la somma di €. 15.174,63 tutta destinata alla progettazione del Piano.

Il progettista Ing. Fabio Bruno, anche grazie al fatto di conoscere i luoghi in quanto ispicese, ha lavorato con precisione e professionalità ed ha consegnato il progetto che la Giunta Leontini ha approvato in Giunta.

Desideriamo condividere il raggiungimento di questo primo obiettivo – dichiarano il Sindaco Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto – con l’Associazione ASSOD che, con grande spirito collaborativo, ci ha collaborato nella fase di studio della problematica e nella predisposizione del progetto.

Avere un progetto in mano – continuano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto – ci permetterà di intercettare finanziamenti successivi mirati alla eliminazione di barriere architettoniche. Nel rifacimento dei marciapiedi di via duca degli Abruzzi avevamo già iniziato a prevedere gli appositi scivoli che eliminano le barriere.

Nel programma elettorale avevamo promesso una Città più accessibile ed inclusiva. Questo stiamo realizzando

Salva