Minaccia russa: l’Europa cambi mentalità…l’opinione di Rita Faletti

Dopo la fine della guerra fredda e a Germania riunificata, con il trattato di Maastricht del 1992 si istituisce l’Unione europea. L’idea originaria nasceva dalla volontà di garantire la pace dopo due sanguinosi conflitti mondiali partendo dalla condivisione di valori comuni, rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà, stato di diritto. Speranza e ottimismo avevano scritto un libro dei sogni che il tempo, indipendente dai sogni, per questo galantuomo, ha dimostrato essere illusorio. Da tenere sul comodino prima di addormentarsi augurandosi un domani migliore. Osservando il mondo oggi e l’Europa in particolare, cosa non ha funzionato, a dispetto del fatto che abbiamo vissuto per 80 anni senza mettere mano alle armi? Come si è potuto credere che un desiderio, solo perché desiderio, potesse avverarsi al punto di realizzare una pace eterna? Non c’è stato forse un deficit di realismo? Se si leggono i romanzi distopici di Orwell, diventa tutto molto più chiaro e si comprende perché il tanto citato diritto internazionale sia ormai ridotto a pura locuzione, priva di potere come strumento di pace. Può non piacere ma è così e il rimedio non sta nell’alzare bandiera bianca sperando nella compassione del nemico, che anzi approfitterà per schiacciarci, ma resistere con ogni mezzo. Nel cuore dell’Europa un Paese combatte una guerra per la libertà e ancora si stenta ad accettare che i negoziati tra Trump e Putin, le sanzioni e gli inviti alla pace non siano serviti a fermare il capo del Cremlino, determinato a proseguire l’aggressione finché non avrà ridefinito l’ordine di sicurezza europeo secondo i propri termini. Ci si consola rifugiandosi nella certezza che Mosca non costituisca una seria minaccia per l’Europa. Se in quasi quattro anni non ce l’ha fatta a prendere tutto il Donbass, come potrebbe affrontare la Nato? E’ vero che la guerra ha rivelato le debolezze delle forze armate russe, ma anche la loro capacità di adattamento. L’economia è mobilitata per la guerra, l’industria bellica ha ampliato la produzione, riorganizzato la logistica e trovato nuove catene di approvvigionamento. Inoltre, la Russia non ha bisogno di invadere l’Europa con carri armati, può farlo con droni e strumenti ibridi come sta già facendo, esercitando pressione sulle rotte energetiche e migratorie, con la disinformazione e i cyberattacchi. In conclusione, è preparata a una guerra lunga e a correre rischi, due cose che l’Europa non vede o si rifiuta di vedere e nel contempo sembra non volersi rassegnare al disimpegno dell’“America first”. La direzione degli Stati Uniti è segnata e gli interessi sono altrove. L’affidabilità del fianco orientale della Nato diventa così responsabilità dell’Europa e la sua protezione dipende dalle capacità e dalla coesione degli Stati dell’Unione. Ecco allora che la difesa dell’Ucraina non si può considerare limitata nel tempo, “fino a quando sarà necessario”, né una forma di solidarietà verso un partner bisognoso di sostegno. Un partner che in questi anni ha imparato a combattere una guerra su larga scala e ad alta intensità con risorse limitate. Distratti dalla guerra a Gaza e dai “buoni sentimenti”, abbiamo dimenticato i morti ucraini per i quali nessuno è sceso in piazza e non ci siamo chiesti come Kyiv abbia potuto tenere testa a una potenza militare del calibro della Russia. La risposta è nei fatti: ha sviluppato cicli rapidi di innovazione, adattato tecnologie civili a scopi militari e coordinato settore pubblico e privato con una flessibilità che pochi sistemi europei possiedono. L’Ucraina non va guardata con sufficienza come fa il filorusso collettivo perché, nel nuovo quadro che si è delineato, quel Paese, convintamente europeista e atlantista, ha imparato a reagire con creatività, sviluppando abilità forme di resistenza e soluzioni implementate nei lunghi anni di conflitto con il suo nemico, che è anche il nostro nemico. L’Europa, al contrario, non toccata direttamente dalla guerra, si è dimostrata lenta, indecisa, imprigionata nelle sue divisioni interne, incapace di orientare il pensiero verso la pianificazione di un sistema di difesa comune e coordinato. La ragione sta essenzialmente nella difficoltà a prendere atto del fatto che la guerra di Mosca contro Kyiv è la guerra della Russia contro l’Europa e la difesa dei confini ucraini coincide con la difesa della libertà dell’Europa. Il disimpegno americano, la minaccia russa di una lunga guerra e il sostegno all’Ucraina sono questioni legate tra loro e la sicurezza è la soluzione, da affrontare come una sfida e come ultima opportunità per costruire, con l’integrazione dell’Ucraina, un sistema strategico per la difesa del continente nei prossimi anni. “Non siamo in guerra con la Russia”, è la Russia in guerra contro di noi. Ammesso che i Paesi europei se ne convincano, come ritengono di riuscire a reggere a un’aggressione militare, sistematica e a macchia di leopardo, condotta con metodo e finalizzata a mangiarsi un pezzetto alla volta il territorio europeo e la libertà dei suoi cittadini? Al Vecchio continente serve un drastico cambio di mentalità se non vuole passare dalla vecchiaia alla morte, esente da resurrezione, essendo anche scristianizzato.

